Nazareno Fúnez expresó su bronca después del empate 1-1 de San Martín ante Nueva Chicago, este lunes en Mataderos, por la fecha 35 de la Primera Nacional. El delantero, autor del gol del Verdinegro, lamentó la igualdad y reconoció que el resultado complica las chances del equipo de ingresar al Reducido por el segundo ascenso.

“Vinimos a buscar los tres puntos y nos escapan de una desatención en la pelota parada”, sostuvo el goleador tras el encuentro a Radio Santa Cecilia. Además, consideró que el punto no les sirve a ninguno de los dos equipos y remarcó que San Martín todavía tiene una mínima posibilidad matemática de clasificar.

La ilusión depende de la última fecha

Fúnez explicó que el plantel buscará ganar en casa para llegar a los 51 puntos y mantener viva la esperanza de entrar al Reducido. “Vamos a intentar quedarnos en casa con los tres puntos y después a rezar que esa diferencia de gol juegue a nuestro favor”, manifestó.

El delantero reconoció que la situación está lejos de las expectativas que tenía para la temporada y que la prioridad es conseguir el objetivo colectivo. “No era lo que esperaba para este año, no era lo que queríamos”, expresó con frustración después del empate en Mataderos.

El goleador prioriza al equipo

Consultado por su rendimiento individual, Fúnez reconoció que atraviesa un buen momento en los números, aunque remarcó que eso no alcanza si el equipo no consigue los resultados esperados. También recordó que regresó a San Martín después de una etapa en Central Córdoba, donde no había tenido tantos minutos de juego.

“En lo individual puedo andar bien, pero si en lo colectivo no funcionan las cosas, obviamente voy a estar con mucha bronca”, afirmó. El delantero aseguró que el plantel intentará aprovechar la última oportunidad para clasificar y buscará una victoria como local que le permita seguir soñando con el ascenso.