La bronca de San Martín tras el "vergonzoso penal" que le cobraron en contra

San Martín de San Juan dejó expuesto su malestar a través de las redes sociales tras una polémica acción arbitral que condicionó el trámite de su visita a Tucumán. Luego del fallo del árbitro Ferreyra, la página oficial de X del conjunto sanjuanino reaccionó públicamente publicando: "Después del vergonzoso penal cobrado por Ferreyra gol del local. #SanMartínTuc 1 - #SanMartín 0."

La jugada se produjo a los 5 minutos del segundo tiempo en La Ciudadela. El juez sancionó una infracción dentro del área ampliamente cuestionada por la visita, cobro que Gabriel Carabajal transformó en la apertura del marcador para San Martín de Tucumán pese a que Díaz Robles alcanzó a tocar la pelota antes de que ingresara. La determinación arbitral profundizó el enojo del equipo dirigido por Alejandro Schiapparelli y derivó en el reclamo institucional.

Pese a la tensión generada por la decisión del juez, la respuesta deportiva llegó de inmediato. Apenas 3 minutos después, Franco Coronel capitalizó un veloz contraataque iniciado tras una asistencia de Murillo por la derecha y definió con precisión para establecer el 1 a 1 definitivo, evitando una caída que habría dejado consecuencias más pesadas.

El desarrollo del encuentro había comenzado con pasajes de presión alta por parte del conjunto sanjuanino, aunque con el transcurso de los minutos cedió terreno ante la ausencia de futbolistas habituales en el mediocampo. Pese a terminar replegado en el primer tiempo, la visita contó con una chance clara antes del descanso en los pies de Murillo, quien desvió su remate tras una falla del arquero local.

Luego de la igualdad conseguida por Coronel, el trámite en esta fecha de la Primera Nacional se volvió de ida y vuelta constante. San Martín de San Juan dispuso de oportunidades para quedarse con los 3 puntos, pero volvió a mostrar falta de contundencia en los metros finales. Finalmente, el equipo sanjuanino sostuvo el resultado fuera de casa y sumó un punto valioso tras superar un momento condicionado por el discutido fallo arbitral.