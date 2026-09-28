La bronca de Vicuña con la China Suárez por un polémico video con su hijo

Un verdadero revuelo mediático se desencadenó en las últimas horas a raíz de una serie de imágenes difundidas en las plataformas digitales. En ese contexto, Benjamín Vicuña dialogó con la prensa y fijó su postura respecto a la atención pública que rodea la vida cotidiana de los menores.

Ante la consulta de los movileros por las grabaciones que compartió su expareja, el artista chileno optó por no alimentar controversias directas, aunque dejó en claro cuál es su verdadero foco de atención. “A veces me preocupa también tanta sobreatención sobre los chicos, ¿verdad? Que me preguntes tú, que me pregunten en la calle”, expresó al referirse a la presión mediática cotidiana.

En la misma línea, el protagonista teatral fundamentó su visión sobre el bienestar familiar de cara a la exposición en redes y los medios tradicionales: “Me parece que ellos están bien, que es lo más importante y es lo único que me preocupa”.

El origen del debate se remonta a una serie de historias publicadas por la modelo donde aparecía el pequeño Amancio conduciendo un coche de juguete. Dicha secuencia funcionó como un descargo irónico frente a los cuestionamientos previos por un viaje en automóvil junto al futbolista Mauro Icardi, hecho que generó la inhabilitación de la licencia del conductor por parte de las autoridades de tránsito.

Al ser consultado puntualmente sobre el metraje del niño, el actor prefirió guardar cautela, evitó juzgar el accionar de la madre de sus hijos y abandonó la nota sin añadir más comentarios. De esta forma, reconfirmó su decisión de priorizar la calma familiar por sobre cualquier cruce público: “Lo más importante es que ellos estén bien”, concluyó.