Una noche de recreación terminó en una pesadilla para Mariana Diarco y su amiga Sol Martín el pasado martes 17 de noviembre en un local gastronómico del barrio porteño de San Telmo. La mediática denunció haber sido víctima de un violento ataque físico dentro del comercio, un episodio de gravedad que requirió la rápida intervención de efectivos de la Policía, atención médica de urgencia en un hospital y el inicio de una causa judicial por lesiones.

Todo comenzó durante la cena cuando las mujeres pidieron unas muzzarellas empanadas como entrada que llegaron frías a la mesa y, al pedir que las calentaran, el plato regresó sin queso en su interior. Según reconstruyó la propia Diarco en diálogo con A24, dejaron pasar ese primer inconveniente con la comida, pero la verdadera tensión estalló al final de la velada cuando solicitaron el ticket para pagar y detectaron una irregularidad en la facturación del consumo.

"La charla siguió, hicimos como que no pasó nada, pero el ataque se desató cuando pedimos la cuenta y observamos que nos había cobrado dos veces la porción de muzzarellas", relató sobre el origen de la discusión. Al cuestionar el importe y negarse a abonar un plato que no habían consumido, el encargado del establecimiento gastronómico habría reaccionado de manera descontrolada con insultos y exigencias a los gritos frente a ellas.

Lejos de apaciguarse, el conflicto escaló hacia la violencia física cuando el responsable del bar les arrebató sus teléfonos celulares y se encerró dentro de una oficina, dejándolas incomunicadas y sin posibilidad de llamar al 911. En su desesperado intento por recuperar sus pertenencias, la conductora forcejeó para evitar que se cerrara el acceso y fue en ese preciso instante cuando el hombre cerró la puerta con fuerza directamente sobre su mano izquierda.

Como consecuencia directa del violento impacto, la modelo sufrió un politraumatismo severo que la obligará a mantener el brazo inmovilizado con un yeso durante 30 días, además de someterse a curaciones periódicas y un estricto seguimiento médico. "El momento que vivimos con mi amiga fue infernal, no lo puedo creer. Estoy con esto en la Justicia porque nos agredió cuando fuimos a tomar algo", expresó conmocionada en televisión tras el episodio.

En su testimonio televisivo, detalló que finalmente el personal policial logró ingresar al local de San Telmo, recuperar los dispositivos móviles retenidos y escoltarla hacia un hospital para constatar la gravedad de sus heridas. Horas más tarde, ya desde su domicilio y exhibiendo el yeso en su brazo izquierdo, grabó un angustioso descargo en sus redes sociales para agradecer las muestras de solidaridad y advertir que no sería la única damnificada por este empleado.

"No quiero dejar de mencionar a las personas que me han escrito miles de mensajes en los que se han sentido humillados, maltratados, manipulados, para no denunciar a este tipo que trabaja en San Telmo, porque yo reclamé solamente que no me podía cobrar algo que yo no había consumido y el muchacho reaccionó así", sentenció en su video. Visiblemente afectada por las secuelas físicas y el impacto psicológico, expuso las serias dificultades que enfrenta en su rutina diaria.

"Yo tengo que tomar la decisión de si sacarme esta uña o no, yo no puedo seguir con mi cotidianeidad", confesó al mostrar las lesiones en su extremidad. Asimismo, cuestionó con dureza los tiempos del sistema judicial y expresó el profundo temor que le dejó esta experiencia traumática: "La Justicia es lenta, este muchacho parece estar protegido, tengo miedo de volver a salir a tomar algo a algún lado, de volverme a cruzar con un loquito como este".

Para finalizar su relato público, explicó los motivos que la llevaron a difundir su testimonio antes de dejar todo estrictamente en manos de sus abogados. "Tengo mucha angustia de lo que podría haber pasado y de lo que le podría haber pasado a mi amiga. Nunca utilicé mis redes para escrachar a nadie, quiero contar mi historia y que nadie la cuente por mí. Así cierro este tema, seguirá en la Justicia. Ojalá nunca más nadie viva lo que vivimos nosotras", concluyó.