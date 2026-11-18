El conflicto entre la China Suárez, Benjamín Vicuña y Mauro Icardi sumó un capítulo inesperado tras las fuertes declaraciones de Yanina Latorre en el ciclo Sálvese quien pueda de América TV. Según la conductora, el actor chileno atraviesa un momento muy delicado y sufre presiones directas para mantener el silencio absoluto sobre las polémicas decisiones familiares que involucran a sus hijos y el supuesto viaje frustrado a Turquía donde tampoco estuvieron escolarizados.

La periodista aseguró que la actriz le envió una intimidación directa a su expareja para evitar que hable públicamente sobre su presente sentimental. "Él quiere dejar afuera a sus hijos de todo esto. Tiene ganas de hablar; la última vez que lo hizo fue en PH y ahí le saltó Icardi. Alguien me dijo que estaría amenazado: 'Si te metés, opinás, voy fuerte'. Él la está pasando mal", detalló Latorre al revelar el temor que rodea al artista.

Durante su relato, la panelista apuntó contra la influencia negativa que el delantero del Galatasaray ejerce sobre la madre de Magnolia y Amancio, asegurando que ambos perdieron todo tipo de límites. "Él está amenazado por la China e Icardi. Está con Icardi, que es un mono con navaja, capaz de publicar cualquier cosa. Ya perdieron la vergüenza. La China, que antes no era así, entró en ese mundo. Está cada vez más expuesta", lanzó sin filtros.

Además, Latorre sostuvo que el futbolista habría tomado el control de las plataformas digitales de la actriz para atacar al galán chileno. "Por eso la tiene a la China tan metida adentro. No tiene amigos. Hizo el mismo vínculo tóxico", analizó sobre el aislamiento de la artista. Luego sumó un dato alarmante: "Me dijeron que los posteos de la China los escribió Mauro y los subió sin que ella lo supiera. Ella no era así. Ese descargo contra Vicuña fue inspirado por Mauro".

Por otra parte, la conductora abordó los rumores de crisis sentimental entre el actor y su actual pareja, Anita Espasandín, explicando que el desgaste proviene del complejo escenario familiar y las discusiones en la vía pública. "No pasa nada grave de base. Benja no está pasando un buen momento. Está el tema de los hijos, que no estuvieron escolarizados, que iban a ir a Turquía y finalmente no. A Anita le cuesta más sostener la situación. Tienen desencuentros y peleas. Ya los vieron discutiendo varias veces en público. Las cosas no están bien, pero se apoyan mutuamente", afirmó.

Finalmente, Latorre explicó que el perfil alto que adoptó Espasandín en las redes sociales genera constantes cortocircuitos con el bajo perfil que busca mantener el intérprete. "Cada vez que se habla de crisis, Anita sube cosas. Me contaron que a él le molesta que, desde que empezó a ser novia de él, ella comenzó a tener una vida de influencer. A él no le gusta demasiado esa exposición; no quería tener una novia tan expuesta. Las peleas vienen por ahí: él no quiere tener una vida mediática", cerró la panelista.