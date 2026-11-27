Luego de coincidir durante el fin de semana en Uruguay para el cumpleaños de Natalia Antolín y Ever Miguez, Benjamín Vicuña quedó envuelto en versiones de alarma por sus hijos en medio de un vínculo quebrado con la China Suárez.

De acuerdo con lo que informó Guido Záffora en el programa DDM, el contacto entre ambos hoy está roto porque no hablan y permanecen bloqueados, además de que el actor sigue herido por el mensaje donde la actriz habló de "el padre del año" y le atribuyó una adicción.

El panelista explicó que Benjamín Vicuña sigue de cerca los episodios de violencia ocurridos dentro de la Casa de los Sueños, vinculados a la hija mayor de Wanda Nara y Mauro Icardi, ya que no pretende que sus hijos queden involucrados en ese escenario.

Por su parte, Santiago Riva Roy señaló en el mismo ciclo que causó inquietud el video en el que Wanda Nara le dijo a la China Suárez que, si sus ex parejas conocieran lo que atraviesan sus hijos, llevarían el tema a la Justicia.

Riva Roy también indicó que Benjamín Vicuña conversó en su momento con Ana Rosenfeld y con Wanda Nara sobre Mauro Icardi, y que el actor percibe cambios en la conducta de Magnolia y Amancio, a quienes nota maleducados y difíciles de ubicar.

Asimismo, el periodista de DDM reveló la supuesta intimidación de la actriz hacia el actor chileno al afirmar que "Lo amenazó diciendo que si hablaba con Wanda lo iba a hacer mier…".

Tras el viaje a Uruguay, la actitud pública de Benjamín Vicuña pareció alinearse con esa advertencia, manteniéndose lejos de los escándalos y sosteniendo que son adultos y que las cuestiones privadas se conversan en privado.