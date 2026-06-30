Este martes, más de un centenar de personas realizaron una extensa fila para entregar su currículum en la distribuidora El Chileno, ubicada en Chimbas. La cola llegó a extenderse desde calle Tucumán hasta calle Saavedra, ocupando varias cuadras. Desde temprano comenzaron a llegar jóvenes y adultos atraídos por una convocatoria laboral que se viralizó principalmente a través de las redes sociales.

DIARIO HUARPE dialogó con varios de los postulantes, quienes coincidieron en que la falta de trabajo los llevó a no dejar pasar esta oportunidad. "Hace casi un año que estoy buscando trabajo", contó un joven de 27 años que llegó tras enterarse de la convocatoria por Instagram. Aseguró que ya cuenta con experiencia como repositor y atención al público, por lo que espera ser tenido en cuenta.

La convocatoria laboral se viralizó en redes sociales. FOTO: SERGIO LEIVA // DIARIO HUARPE.

Otra mujer relató que arribó a las 8.30 de la mañana y también lleva un año desempleada. "Circuló por todos lados que necesitaban gente y nos vinimos con las chicas", comentó mientras esperaba su turno para ingresar.

Entre los presentes predominaban los jóvenes. Dos amigos de 18 y 19 años explicaron que llegaron alrededor de las 10 y que la fila ya daba vuelta la esquina. "Tenemos buenas expectativas. Estamos sin trabajo desde hace unos seis meses y vinimos para el puesto de reposición", expresaron.

Muchos postulantes llevan entre cuatro meses y un año buscando empleo sin éxito. FOTO: SERGIO LEIVA // DIARIO HUARPE.

También hubo quienes viajaron desde otros departamentos. Un joven de 19 años contó que salió desde Rawson en bicicleta junto a un amigo apenas se enteró del aviso. "Vine a probar suerte. Estaba haciendo algunos trabajos, pero se terminaron", señaló.

Además de la esperanza por conseguir empleo, algunos postulantes cuestionaron la organización de la convocatoria. "Es una vergüenza que haya tanta cola para presentar un currículum. Creo que tendría que haber otra forma de recibirlos. No sabemos cuántos puestos hay y mucha gente está esperando desde hace horas", expresó una mujer que llegó cerca de las 9 de la mañana desde Chimbas.

Según relataron varios de los presentes, mientras avanzaba la jornada algunas personas salían del local con la indicación de regresar al día siguiente, aunque sin precisiones sobre si se trataba de entrevistas o nuevas instancias del proceso de selección.

La imagen de cientos de personas esperando una oportunidad laboral volvió a poner en evidencia la alta demanda de empleo en San Juan y las expectativas que despierta cada convocatoria pública de personal.