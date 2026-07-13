La cábala de Antonela Roccuzzo para que Argentina gane en el Mundial

Argentina aseguró su lugar en las semifinales de la Copa del Mundo tras vencer a Suiza por 3 a 1 en un encuentro vibrante. El marcador se abrió temprano, a los 10 minutos del primer tiempo, gracias a un gol de Alexis Mac Allister. La definición llegó recién en el tiempo suplementario, donde Julián Álvarez y Lautaro Martínez anotaron a los 112 y 121 minutos respectivamente para sellar el resultado. Con esta victoria, el equipo nacional se prepara para enfrentar a Inglaterra el próximo miércoles.

En medio de la euforia por el triunfo, Antonela Roccuzzo compartió su alegría a través de su cuenta de Instagram. La empresaria publicó una fotografía junto a sus tres hijos y escribió "Vamooooos Argentina. Un pasito más!!!".

Conocida popularmente como la primera dama del fútbol, Roccuzzo vive cada partido del conjunto liderado por Lionel Messi con una intensidad única, manteniendo rituales que ya son un clásico en cada presentación de la albiceleste.

La rosarina no abandona sus cábalas y suele rezar antes de cada inicio, además de cantar y alentar desde la tribuna hasta que termina el juego. Esta fe incondicional acompaña al plantel en su camino mundialista, mientras los seguidores se ilusionan con el desempeño del equipo.

Tras superar el duro cruce ante los suizos, la atención de la delegación y de la familia del capitán se centra ahora en el decisivo compromiso que definirá a uno de los finalistas del torneo.