En la antesala de la semifinal del Mundial 2026 entre Argentina e Inglaterra, las cábalas volvieron a ocupar un lugar central entre los hinchas de la Selección. Como ocurre desde hace varios años, el presidente de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia, compartió en sus redes sociales la ya tradicional fotografía junto a Lionel Messi y Rodrigo De Paul durante la concentración del equipo.

La imagen, que se repite antes de cada partido importante, se convirtió en un verdadero ritual para el dirigente y para buena parte de los fanáticos, quienes la asocian con la etapa más exitosa de la Selección argentina.

Junto a la fotografía, Tapia escribió: "Ahí vamos una vez más, con la ilusión como estandarte, representando a un país entero. Más unidos que nunca. ¡Dale, Argentina! ¡Dale, Selección!"

El clásico posteo del presidente de la AFA, antes de cada encuentro de la Copa del Mundo. (Chiqui Tapia TW)

Una tradición que nació en 2021

La costumbre comenzó durante la Copa América 2021, torneo en el que Argentina rompió una sequía de 28 años sin títulos al vencer a Brasil en el estadio Maracaná.

Desde entonces, la imagen entre Tapia, Messi y De Paul se publicó antes de cada compromiso trascendental y quedó instalada como una de las grandes cábalas del ciclo encabezado por Lionel Scaloni.

Una foto asociada a los grandes títulos

La repetición del ritual coincidió con la etapa más gloriosa de la Selección en las últimas décadas. Después de aquella primera publicación llegaron la conquista de la Finalissima, una nueva Copa América y la histórica consagración en el Mundial de Qatar.

Con esos antecedentes, la fotografía adquirió un fuerte valor simbólico para los hinchas, que esperan que vuelva a traer suerte en el duelo frente a Inglaterra por un lugar en la final del Mundial 2026.

A pocas horas del partido, la publicación de Tapia volvió a multiplicarse en las redes sociales, donde miles de usuarios interpretaron la imagen como una señal de que las cábalas siguen intactas en el camino de la Albiceleste hacia una nueva final.