La Selección Argentina volvió a mostrar una de las imágenes más características de la era Lionel Scaloni. En la previa de la semifinal del Mundial 2026 frente a Inglaterra, Rodrigo De Paul y Leandro Paredes salieron al campo de juego del Mercedes-Benz Stadium de Atlanta para cumplir con la ya tradicional cábala de los caramelos.

Los argentinos mantuvieron una costumbre que acompaña a la Selección.

Como ocurrió en la Copa América, en el Mundial de Qatar 2022 y durante gran parte del actual torneo, ambos futbolistas recorrieron el césped mientras compartían caramelos, una costumbre que se convirtió en un clásico para los hinchas argentinos.

Una tradición que se mantiene intacta

El ritual volvió a repetirse minutos antes del encuentro ante Inglaterra. De Paul y Paredes caminaron por el campo observando el estado del césped, conversando y compartiendo caramelos, una escena que rápidamente fue captada por las cámaras de televisión y celebrada en las redes sociales.

La cábala ya forma parte de la identidad de este grupo de jugadores, que mantiene varias tradiciones desde la llegada de Scaloni al banco de suplentes. Para muchos fanáticos, estas pequeñas costumbres simbolizan la unión y el buen clima que caracteriza al plantel campeón del mundo.

Un gesto esperado por los hinchas

Cada vez que Argentina afronta un compromiso decisivo, miles de simpatizantes esperan volver a ver este ritual antes del inicio del partido. La imagen de De Paul y Paredes compartiendo caramelos se transformó en una postal habitual de la Albiceleste y alimenta el folclore que rodea al seleccionado nacional.

Mientras los futbolistas ultimaban detalles para enfrentar a Inglaterra por un lugar en la final del Mundial 2026, la cábala volvió a hacerse presente en Atlanta, reforzando una tradición que acompaña a la Selección desde hace varios años y que los hinchas esperan que continúe asociada a los grandes resultados.