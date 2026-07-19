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Cultura > ¿Funcionará?

La cábala de Mirtha Legrand para que Argentina gane la final del Mundial

El vestuario de la conductora incluyó un vestido confeccionado en satén y mini-paillette, con modernos botones y bolsillos.

POR REDACCIÓN

Hace 1 hora
La mítica conductora lució un diseño exclusivo de Claudio Cano.

"La leyenda continúa", con estas palabras la señora Mirtha Legrand dio la bienvenida a sus televidentes en una nueva jornada de sus clásicos programas de sábado. Fiel a su estilo impecable, la diva argentina lució un diseño exclusivo de Claudio Cano.

Con el color azul Francia como protagonista, un tono que no fue elegido al azar sino que responde a su conocida cábala vinculada a la Selección argentina, reafirmó su apoyo al conjunto nacional. El diseño del modisto se destaca por ser un modelo de mini-paillette y satén, que incluye detalles modernos como botones y bolsillos. Mirtha no ahorró en elogios para el modisto, destacando la ubicación de su local en la calle Arenales y la calidad de sus prendas.

Para completar su sofisticado atuendo, la conductora lució accesorios de alta gama que incluyeron anillos y aros preciosos que fueron captados en detalle por las cámaras. El estilismo estuvo a cargo de sus colaboradores de confianza, Leo Cosenza en el peinado y Gladys Andrade en el maquillaje. Además de los detalles de su vestuario, la conductora hizo mención especial al cuidado de su piel, agradeciendo a la doctora Mael por los resultados de sus tratamientos.

Con la elegancia que la caracteriza y el entusiasmo de seguir haciendo historia en la televisión, demostró una vez más por qué es considerada una figura central del espectáculo argentino.

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