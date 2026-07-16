La cábala oculta de Lionel Messi para ganarle a España en la final

Luego de la victoria de la Selección Argentina por 2-1 ante Inglaterra en Atlanta por las semifinales del Mundial 2026, Lionel Messi celebró en sus redes la clasificación al partido decisivo del domingo 19 de julio contra España.

Sin embargo, los usuarios detectaron que el mensaje del capitán es una réplica exacta del publicado hace tres años y medio, luego de superar a Croacia en la misma instancia de la Copa del Mundo que la Albiceleste terminó ganando.

"¡A LA FINAL! Volvimos a sacar fuerza para hacer otro gran partido. Muchas gracias a todos los que confiaron en este grupo. ¡Vamos Argentina, carajo!", redactó el futbolista de 39 años en Instagram junto a varias fotos del clásico frente a los ingleses. La publicación sumó rápidamente millones de interacciones, incluyendo un comentario del piloto de Fórmula 1 Franco Colapinto.

El texto de la publicación copió palabra por palabra al difundido el 13 de diciembre de 2022, jornada en la que el equipo de Lionel Scaloni derrotó por 3-0 a los croatas con un penal de la Pulga y dos tantos de Julián Álvarez. Para muchos, esta coincidencia se vincula de manera directa con una cábala del capitán argentino antes del duelo decisivo que se disputará el domingo a las 16 horas.