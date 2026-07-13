La cábala secreta de Messi para seguir ganando los partidos del Mundial

La amistad entre Nicolás Vázquez y Lionel Messi se mantiene vigente durante el Mundial 2026, a pesar de que el actor se encuentra en Argentina trabajando en la obra teatral Rocky.

Vázquez detalló que mantiene un contacto permanente con el capitán argentino y afirmó que "hablo mucho con él siempre. Siento que hay una cábala mía de acompañarlo, de siempre en todos los mundiales". Esta rutina se repite en cada edición del torneo y forma parte del vínculo cercano que los une desde hace varios años.

En cuanto a la organización de estas charlas, el artista explicó los momentos exactos en los que se producen los llamados. Según sus palabras, "me gusta hablar con él los días previos, el mismo día, hablamos después del partido, nunca antes".

A pesar de la cercanía, prefirió no dar detalles específicos sobre las conversaciones privadas que mantiene con el 10 antes de los enfrentamientos decisivos. No obstante, dio precisiones sobre el clima que se vive dentro de la delegación argentina al comentar que "tiene una felicidad enorme y junto a todo el equipo están expectantes para seguir avanzando".

El apoyo es mutuo, ya que el futbolista suele presenciar las actuaciones de su amigo junto a su familia. Al referirse a las cualidades personales del deportista, el actor expresó que "Messi es la persona más humilde que vas a conocer en tu vida. Es generoso y buen capitán, eso es lo que más grande lo hace y se merece todo lo que le está pasando".