Las costumbres no se negocian, mucho menos cuando se trata de una final del mundo. Mientras el MetLife Stadium de Nueva Jersey era escenario de la ceremonia de cierre del Mundial 2026, Rodrigo De Paul y Leandro Paredes encontraron el momento para cumplir con una de las cábalas más emblemáticas de la Selección argentina: comer caramelos antes de salir a jugar.

Ni el imponente escenario montado en el centro del campo ni el espectáculo organizado por la FIFA modificaron el ritual. Los mediocampistas ingresaron al césped y, fieles a una tradición que llevan desde hace años, compartieron los clásicos caramelos minutos antes del comienzo del partido frente a España.

La imagen rápidamente se volvió viral entre los hinchas argentinos, que ya identifican este gesto como parte de las costumbres de la Scaloneta en cada compromiso importante.

Una tradición que nació con los títulos

El ritual comenzó durante la Copa América 2021, torneo en el que Argentina volvió a conquistar un título después de 28 años al vencer a Brasil en el estadio Maracaná.

Sin embargo, la cábala terminó de instalarse definitivamente durante el Mundial de Qatar 2022, cuando De Paul y Paredes repetían la costumbre junto a Alejandro "Papu" Gómez antes de cada encuentro rumbo a la conquista de la tercera estrella.

Desde entonces, los futbolistas mantuvieron la tradición en cada competencia importante y volvieron a repetirla en la final del Mundial 2026.

Las cábalas, una marca de la Scaloneta

A lo largo del ciclo de Lionel Scaloni, las cábalas se transformaron en una parte inseparable del recorrido de la Selección argentina. Desde cambios mínimos en las rutinas hasta pequeños rituales personales, muchos jugadores reconocieron que mantienen costumbres que consideran parte del camino hacia los grandes objetivos.

Por eso, aun con un escenario montado sobre el césped y miles de personas siguiendo la ceremonia previa, De Paul y Paredes no hicieron excepciones. La cábala volvió a decir presente, con la ilusión de que también acompañe a la Selección en la búsqueda de una nueva estrella para el fútbol argentino.