Aunque el partido frente a Jordania no modifica el destino de la Selección argentina en el Mundial 2026, hay una tradición que nadie está dispuesto a romper. Horas antes del encuentro en Dallas, Lionel Messi, Rodrigo De Paul y el presidente de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia, volvieron a posar para la clásica foto tomando mate, una imagen que ya se convirtió en una de las cábalas más reconocidas del ciclo de Lionel Scaloni.

La postal fue compartida por Tapia en sus redes sociales y rápidamente despertó la reacción de los hinchas, que la identifican como un símbolo de unión dentro del plantel.

"Listos para cerrar la fase de grupos de la mejor manera. ¡A seguir todos juntos por el mismo sueño!", escribió el titular de la AFA junto a la imagen en la que aparecen el capitán argentino y Rodrigo De Paul con el tradicional mate y termo.

La costumbre comenzó durante la Copa América 2021, en plena pandemia, cuando el grupo consolidó una fuerte convivencia que luego se tradujo en los éxitos deportivos. Si bien la tradición pareció interrumpirse durante algunos amistosos previos al Mundial, volvió a instalarse en esta Copa del Mundo.

La foto ya había aparecido en la previa de los encuentros frente a Argelia y Austria, y este sábado volvió a repetirse antes del compromiso con Jordania, pese a que tanto Messi como De Paul comenzarán el partido en el banco de suplentes.

La decisión de Lionel Scaloni responde a la necesidad de administrar cargas físicas luego de asegurar el primer puesto del grupo y la clasificación a los dieciseisavos de final. Sin embargo, puertas adentro del plantel, las cábalas parecen tener un lugar tan importante como la preparación futbolística.

La imagen volvió a recorrer las redes sociales y fue celebrada por miles de fanáticos, que consideran este ritual como un amuleto de buena suerte en el camino de la Albiceleste.

Con el boleto a la próxima ronda ya asegurado, Argentina buscará cerrar la fase de grupos con otra victoria, sin abandonar una costumbre que acompaña al equipo desde el inicio de su etapa más exitosa.