La Cámara Argentina de Empresas Mineras (Caem), en alianza con la firma financiera Max Capital, llevará adelante un encuentro virtual titulado "Argentina 2027: ¿Hacia qué escenario vamos?". La actividad, de acceso abierto y gratuito, se realizará el próximo martes 20 de octubre a las 10 y busca evaluar las variables macroeconómicas críticas que condicionan la viabilidad operativa y financiera de las inversiones en el país.

La inflación, el tipo de cambio, el ordenamiento fiscal y el costo del capital mediante la presión en las tasas de interés serán los ejes centrales del debate. Frente a un contexto de volatilidad internacional, la propuesta apunta a transformar los desequilibrios coyunturales en herramientas de anticipación estratégica para los desarrolladores de proyectos.

La disertación estará a cargo de Alejo Costa, economista especializado en macroeconomía, precios de activos de renta fija (títulos de deuda), riesgo soberano y política monetaria. Costa cuenta con trayectoria técnica previa en el Banco Central de la República Argentina (BCRA) y en el Fondo Monetario Internacional (FMI). La jornada abordará la dirección de las fuerzas del mercado para diseñar coberturas financieras acordes a las exigencias del sector.

Las variables macroeconómicas clave de la economía argentina —como la curva de inflación, el tipo de cambio de equilibrio, el nivel de las tasas de interés y la sostenibilidad del ajuste fiscal— dejaron de ser indicadores de debate exclusivo en los sectores financieros para transformarse en parámetros centrales que condicionan la factibilidad operativa y la rentabilidad de las empresas.

En el caso de la minería, proyectos de gran escala que requieren inversiones de miles de millones de dólares y décadas de operación dependen directamente de la estabilidad de estas variables. Un tipo de cambio impredecible o una inflación alta pueden alterar los costos de construcción y operación, mientras que las tasas de interés impactan en el costo del financiamiento internacional que necesitan las compañías para avanzar.

La participación en el encuentro es gratuita, pero con vacantes limitadas. Los interesados en acceder a la transmisión deberán completar el registro previo a través del formulario digital oficial habilitado por los organizadores. Como inscribirse: aca