La Caja de Acción Social de San Juan incorporó dos Desfibriladores Externos Automáticos (DEA) y convirtió sus dos edificios en zonas cardioprotegidas. La medida busca mejorar la capacidad de respuesta ante emergencias cardíacas y brindar asistencia rápida a trabajadores y personas que concurren diariamente a las instalaciones.

La presentación estuvo encabezada por el presidente de la institución, Juan Pablo Medina, junto a su equipo de gestión. Los dispositivos fueron instalados en la sede administrativa de calle Santa Fe y en el edificio de préstamos, ubicado en calle Mendoza.

La incorporación de estos equipos apunta a reducir los tiempos de respuesta ante un posible paro cardíaco y permitir una primera intervención mientras llega el personal de los servicios médicos.

La CAS instaló dos desfibriladores automáticos y capacitó a su personal para actuar ante emergencias cardíacas en sus edificios. (Gentileza)

Cómo funcionan los nuevos equipos

Los desfibriladores externos automáticos son dispositivos portátiles que analizan el ritmo cardíaco de una persona y, cuando corresponde, indican la aplicación de una descarga eléctrica para ayudar a restablecerlo ante determinadas arritmias potencialmente mortales.

Su utilización, junto con las maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP), puede resultar clave durante los primeros minutos de una emergencia. Por eso, contar con estos equipos en espacios de circulación frecuente permite mejorar las condiciones de seguridad y atención.

Capacitaron al personal en RCP y maniobra de Heimlich

La iniciativa no se limitó a la compra e instalación de los desfibriladores. La Caja de Acción Social también organizó una capacitación para sus trabajadores, con formación en técnicas de RCP, maniobra de Heimlich y procedimientos básicos para actuar ante una emergencia.

Durante la actividad, el personal pudo familiarizarse con el funcionamiento de los nuevos DEA y practicar los pasos necesarios para utilizarlos correctamente.

Con la incorporación de tecnología y la formación de sus equipos, la institución busca fortalecer la prevención y ofrecer espacios más seguros tanto para sus trabajadores como para los sanjuaninos que realizan trámites o concurren a sus dependencias.