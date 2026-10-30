La peatonal de San Juan se convirtió en escenario de una propuesta diferente para celebrar Halloween. En la previa de la Noche de Brujas, GRUPO HUARPE, junto a Un Poco Loco Cotillón, salió al encuentro de los sanjuaninos con un desafío que combinó misterio, diversión y algunos momentos de miedo.

La propuesta de la caja misteriosa convocó a sanjuaninos de distintas edades en la peatonal. (Foto DIARIO HUARPE)

La actividad tuvo como protagonista a la denominada “caja misteriosa”. La consigna invitaba a los participantes a animarse a descubrir qué había en su interior, sin saber qué podían encontrar al introducir la mano.

La propuesta de la caja misteriosa convocó a sanjuaninos de distintas edades en la peatonal. (Foto DIARIO HUARPE)

La propuesta despertó reacciones de todo tipo. Hubo curiosidad, sorpresa, risas y sustos entre quienes aceptaron el desafío, mientras otros se acercaban para observar y compartir la expectativa por conocer el contenido de cada caja.

Una experiencia para grandes y chicos

La iniciativa reunió a personas de distintas edades y convirtió por un rato el paseo céntrico en un espacio de juegos y entretenimiento. Cada participación estuvo acompañada por la incertidumbre de no saber qué escondía la caja, uno de los atractivos que le dio identidad a la actividad.

Además de los desafíos, hubo premios para los participantes y un clima de celebración que convocó tanto a grandes como a chicos.

De esta manera, GRUPO HUARPE y Un Poco Loco Cotillón sumaron una propuesta recreativa a las actividades por Halloween en San Juan, con una experiencia pensada para compartir en familia y disfrutar de una jornada distinta en el centro de la ciudad.