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La Caja Misteriosa de Un Poco Loco sorprendió a grandes y chicos en la peatonal sanjuanina
POR REDACCIÓN
La peatonal de San Juan se convirtió en escenario de una propuesta diferente para celebrar Halloween. En la previa de la Noche de Brujas, GRUPO HUARPE, junto a Un Poco Loco Cotillón, salió al encuentro de los sanjuaninos con un desafío que combinó misterio, diversión y algunos momentos de miedo.
La actividad tuvo como protagonista a la denominada “caja misteriosa”. La consigna invitaba a los participantes a animarse a descubrir qué había en su interior, sin saber qué podían encontrar al introducir la mano.
La propuesta despertó reacciones de todo tipo. Hubo curiosidad, sorpresa, risas y sustos entre quienes aceptaron el desafío, mientras otros se acercaban para observar y compartir la expectativa por conocer el contenido de cada caja.
Una experiencia para grandes y chicos
La iniciativa reunió a personas de distintas edades y convirtió por un rato el paseo céntrico en un espacio de juegos y entretenimiento. Cada participación estuvo acompañada por la incertidumbre de no saber qué escondía la caja, uno de los atractivos que le dio identidad a la actividad.
Además de los desafíos, hubo premios para los participantes y un clima de celebración que convocó tanto a grandes como a chicos.
De esta manera, GRUPO HUARPE y Un Poco Loco Cotillón sumaron una propuesta recreativa a las actividades por Halloween en San Juan, con una experiencia pensada para compartir en familia y disfrutar de una jornada distinta en el centro de la ciudad.