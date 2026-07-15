La semifinal del Mundial 2026 entre la Selección Argentina e Inglaterra se jugó con máxima tensión desde los primeros minutos. En medio de un partido cargado de roce, Lionel Scaloni protagonizó uno de los momentos más calientes luego de reclamar con furia una falta sobre Lionel Messi.

La jugada ocurrió durante el inicio del encuentro, cuando el capitán argentino fue frenado por un futbolista inglés. El árbitro estadounidense Ismail Elfath decidió dejar seguir la acción y la reacción del entrenador albiceleste no tardó en llegar.

“Cobrá, la c... de tu madre”, lanzó Scaloni desde el banco de suplentes, visiblemente molesto por la decisión arbitral. El reclamo estuvo dirigido hacia la terna y fue captado durante la transmisión del partido.

El cuarto árbitro del encuentro fue el italiano Maurizio Mariani, quien se encontraba junto al banco argentino y recibió de cerca las protestas del cuerpo técnico de la Selección Argentina.

Elfath, de 44 años, estuvo acompañado por sus compatriotas Corey Parker y Kyle Atkins como asistentes. El estadounidense ya tenía un antecedente vinculado a la Albiceleste: fue cuarto árbitro en la final del Mundial de Qatar 2022, en la que Argentina derrotó a Francia y conquistó su tercera Copa del Mundo.

La designación arbitral había generado cuestionamientos en Inglaterra antes de la semifinal. Algunos medios británicos pusieron el foco en el vínculo deportivo de Elfath con partidos de la MLS y sus antecedentes arbitrando encuentros del Inter Miami de Lionel Messi.

El Daily Mail incluso tituló que Messi había recibido a su “árbitro favorito” para la semifinal del Mundial. The Sun, por su parte, pidió a Inglaterra “mantener la cabeza fría” durante el encuentro y volvió a señalar las denominadas “artes oscuras” del seleccionado argentino.

En ese contexto de cuestionamientos previos, la fuerte reacción de Scaloni por la infracción sobre Messi sumó un nuevo capítulo a una semifinal que se vivió con alta temperatura dentro y fuera del campo de juego.