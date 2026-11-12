La calle Las Moras podría quedar intransitable por la crecida del río San Juan

El incremento de los caudales del río San Juan podría generar complicaciones en la circulación por la calle Las Moras, uno de los sectores que Hidráulica mantiene bajo seguimiento ante la posibilidad de tener que liberar mayores volúmenes de agua desde los embalses. El director del organismo, José María Ginestar, explicó que la situación dependerá de las maniobras que deban realizarse en el dique Caracoles para controlar el nivel del agua.

Durante una entrevista en Radio Sarmiento, el funcionario advirtió que, si el río San Juan mantiene un caudal promedio de 150 metros cúbicos por segundo y alcanza picos estimados de 200 m³/s, podría ser necesario activar los mecanismos de descarga de los diques para evitar que los embalses superen sus límites de operación.

En ese escenario, uno de los puntos que podría verse afectado es el tramo comprendido entre Punta Negra y Quebrada de Ullum, donde se encuentra la calle Las Moras. Ginestar explicó que una eventual apertura del descargador de fondo de Caracoles podría incrementar el volumen de agua que circula por ese sector y comprometer la transitabilidad. "Si abrís el descargador de fondo, probablemente la calle de Las Moras no se pueda transitar", señaló el director de Hidráulica.

La advertencia no implica que el corte sea inmediato ni que ya se haya decidido abrir el descargador. Ginestar explicó que existen distintos mecanismos para manejar el agua y que el impacto sobre Las Moras dependerá de cuál de ellos deba utilizarse.

Si se realizan descargas intermedias o se incrementa el aporte de las turbinas sin derivar el agua por el cauce habitual, el sistema podría conducirla a través de la alcantarilla de calle Las Moras. Si ese volumen supera su capacidad, el excedente podría pasar por el badén. Pero si fuera necesario abrir todos los mecanismos de descarga, el funcionario advirtió que la calle podría quedar inhabilitada. "Si ya tenés que abrir todo el organismo, probablemente calle Las Moras la pierda", explicó.

Una alcantarilla, el punto crítico

La preocupación por Las Moras ya había sido identificada en la planificación de las obras preventivas sobre el río San Juan. En septiembre, el Gobierno provincial proyectó un sistema de derivación en ese sector para permitir que el excedente de agua tenga un recorrido alternativo cuando supere la capacidad de la alcantarilla existente.

Los trabajos de mantenimiento y encauzamiento comprenden el tramo entre Punta Negra, el puente de calle Las Moras y la parte superior del embalse Quebrada de Ullum. A fines de octubre, la intervención registraba un avance del 30%, con tareas concentradas en la defensa del margen izquierdo y trabajos ya concluidos en el canal ubicado aguas abajo del puente.

El objetivo es mejorar la circulación del agua, proteger las márgenes y evitar que los desbordes afecten la infraestructura vial.

¿Qué pasará con el balneario de Las Moras?

El aumento de la disponibilidad hídrica también podría modificar el uso recreativo que adquirió este sector durante los últimos veranos. La zona se convirtió en un espacio de encuentro para los sanjuaninos, pero el incremento de los caudales podría obligar a dejar de utilizarla como balneario.

En declaraciones anteriores, Ginestar había explicado que el río volverá a cumplir su función natural de conducir grandes volúmenes de agua y que la prioridad será garantizar la seguridad y el manejo de los embalses. Incluso había advertido que el descargador de fondo puede permitir la evacuación de más de 200 m³/s en escenarios críticos.

Por eso, la habilitación del sector para bañistas dependerá de las condiciones del río y de las decisiones operativas que se adopten durante la temporada.

Por el momento, el escenario planteado por Hidráulica es de seguimiento y evaluación. La posibilidad de que Las Moras quede intransitable estará vinculada a la magnitud de las descargas que deban realizarse desde Caracoles y a la capacidad de las obras de conducción para recibir el excedente.