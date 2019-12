La Cámara baja deberá aceptar las renuncias de diputados que integran el gabinete nacional

POR AGENCIA TÉLAM Hace 3 horas

La Cámara de Diputados deberá aceptar la semana próxima, en la primera sesión del período extraordinario, las renuncias de varios diputados nacionales que formalizaron su dimisión en las últimas horas para ocupar, en algunos casos, cargos en el Poder Ejecutivo Nacional y en otros distritos para asumir diferentes funciones en sus respectivas provincias.



En ese plenario, el cuerpo deberá aprobar la renuncia de varios diputados nacionales que ocuparán cargos ejecutivos a nivel nacional y provincial y luego procederá a tomar juramento a sus respectivos reemplazos, en tanto que algunos de ellos todavía se encuentran en duda debido a la vigencia de la ley de Paridad de Género.



Entre los renunciantes figuran Juan José Bahillo, diputado y ex intendente de Gualeguaychú, quien renunció a su banca de legislador para sumarse al segundo mandato del gobernador de Entre Ríos, Gustavo Bordet.



También, la Cámara baja deberá aceptar la renuncia como diputados nacionales de los designados ministros del Interior; Eduardo "Wado" De Pedro; de Juan Cabandié, quien asumió como ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible; de Daniel Arroyo, a cargo de Desarrollo Social, y de Defensa, Agustín Rossi.



Además, entre los renunciantes figuran el ministro de Ciencia y Técnica, Roberto Salvarezza, y Carlos Castagnetto, quien según sus allegados ocupará un cargo en el Poder Ejecutivo, aunque no quisieron adelantar dónde desembarcará.



En esa situación se encuentran además la designada titular del Inadi, Victoria Donda, y del PAMI, Luana Volnovich, así como Horacio Pietragalla, a cargo de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, y de Sandra Castro, que asumirá como secretaria de Ciencia y Tecnología del Ministerio de Defensa.



También, Diputados deberá aceptar las renuncias de Fernando Espinoza, intendente de La Matanza; de Guilermo Montenegro, intendente de Mar del Plata, y la de la ex jueza Alejandra Rodenas, que asumió ayer como vicegobernadora de Santa Fe.



Además, deberá tomar juramento a los legisladores que reemplazarán a Martín Lousteau, quien juró como senador por Capital Federal por Juntos por el Cambio; y a los intendentes electos de Catamarca, Gustavo Saadi, y de la ciudad de Córdoba, Martín Llayora, quiénes renunciaron en la sesión del 20 de noviembre.



Así también jurará el reemplazante de la diputada del FPV María Emilia Soria, quien fue electa intendenta de General Roca, pero hay dudas sobre quien ocupará ese lugar debido a un planteo relacionado con la ley de Paridad de Género.



Además, la Cámara baja tomará juramento a los legisladores que reemplazarán en sus bancas al salteño kirchnerista Sergio Leavy y a la santiagueña Claudia Zamora, quiénes asumieron como senadores, y al fueguino Martín Pérez, quien fue electo intendente de Río Grande, en Tierra del Fuego.



Aunque aún no presentaron su renuncia, se estima que en las próximas horas podrían formalizar su dimisión Daniel Scioli, que sería designado como embajador en Brasil, y Daniel Filmus, que ocuparía la Secretaría de Asuntos Relativos a las Islas Malvinas, cargo que ya había desempeñado en 2013 cuando ese organismo fue creado por la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner.