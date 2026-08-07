La Cámara Minera de San Juan (CMSJ) puso en marcha una renovación en su área de comunicación con el objetivo de fortalecer el trabajo institucional y la difusión de las actividades de sus asociados.

La periodista Yanina Urcullu fue designada como nueva coordinadora de Comunicación de la entidad. Licenciada en Comunicación Social, Urcullu cuenta con más de 20 años de experiencia en los medios sanjuaninos, con un extenso recorrido como conductora en radio y televisión.

La nueva coordinadora de Comunicación de la Cámara Minera, Yanina Urcullu.

Entre los hitos de su trayectoria, se destaca que fue editora de DIARIO HUARPE, coordinadora editorial del Grupo América, directora periodística de San Juan 8 y jefa de Noticias en Canal 8. Además, se desempeña como docente en la Universidad Nacional de San Juan.

Renovación en el programa radial

Junto con la designación de Urcullu, la Cámara también renovó la conducción de su programa radial "Minería y Voz", que se emite todos los sábados en Radio Concepto FM 95.7 y a través de streaming.

Los nuevos conductores del espacio son los periodistas Carolina Putelli y Francisco Tello, ambos con amplia trayectoria en el medio local. El primer programa con la nueva conducción se emitirá este sábado 8 de agosto, de 11 a 13 horas.

Un proceso de renovación institucional

La renovación en el área de comunicación completa un proceso interno que comenzó a principios de año con la designación de Sandra Barceló como directora ejecutiva de la Cámara. Poco después asumieron José Morea (country director de Vicuña) como presidente y Marcelo Álvarez (director ejecutivo para Sudamérica de Barrick) como vicepresidente.

De esta manera, la entidad minera consolida su nueva estructura jerárquica y comunicacional, en un contexto de crecimiento y mayor visibilidad para la actividad minera en San Juan.