La Cámara Minera de San Juan y Banco Santander firmaron un convenio de cooperación y asistencia destinado a acompañar el crecimiento de la actividad minera y, especialmente, a fortalecer a los proveedores y pequeñas y medianas empresas vinculadas con el sector.

El acuerdo plantea acciones en áreas como educación financiera, capacitación, empleabilidad, emprendedurismo y desarrollo de proveedores locales, además del análisis de alternativas comerciales y financieras para quienes integran la cadena de valor minera provincial.

Qué contempla el acuerdo

Según el comunicado difundido este jueves, el convenio funcionará como un marco general para desarrollar iniciativas institucionales, comerciales, educativas, sociales y financieras.

Entre las medidas previstas aparecen la conformación de mesas de trabajo, espacios de coordinación y encuentros sectoriales, con el objetivo de identificar necesidades concretas del entramado productivo vinculado a la minería.

También se impulsarán programas de capacitación y educación financiera, junto con herramientas orientadas a mejorar las posibilidades de empleo y fomentar nuevos emprendimientos asociados al sector.

El foco en proveedores y PyMEs

Uno de los puntos centrales del convenio está puesto en los proveedores locales. La intención expresada por ambas instituciones es generar herramientas que permitan fortalecer a las empresas sanjuaninas que prestan servicios o comercializan productos para la actividad minera.

En ese contexto, también se analizarán alternativas comerciales y financieras que respondan a las necesidades de las empresas que forman parte de la cadena de valor.

El comunicado no detalla todavía líneas de crédito específicas, tasas, montos o condiciones concretas, por lo que esas características dependerán de las iniciativas que se desarrollen a partir del convenio.

Quiénes firmaron el convenio

La firma estuvo encabezada por el presidente de la Cámara Minera de San Juan, José Luis Morea, y el CEO de Santander Argentina, Alejandro Butti.

También participaron representantes de algunas de las principales compañías mineras con presencia en la provincia. Por el sector estuvieron Marcos Conca, gerente de Asuntos Corporativos de Barrick; Rodolfo Ovalles, gerente Legal y de Asuntos Institucionales de Proyecto Los Azules, McEwen Copper; Gabriel Corvo, CEO y gerente general de Minas Argentinas; y Sandra Barceló, directora ejecutiva de la Cámara Minera de San Juan.

Por Santander participaron Analía Balladores, responsable Comercial Zonal; Omar Yacir, Mining & Energy Business Manager; Constanza Bruno, de Corporate & Investment Banking - Natural Resources; y Martín Chebble, líder zonal PyME.

Una alianza en medio del crecimiento minero

El acuerdo se produce en un contexto en el que San Juan busca ampliar el impacto de la minería sobre otras actividades económicas de la provincia.

La capacitación de trabajadores, el desarrollo de proveedores y el acceso a herramientas financieras aparecen entre los desafíos centrales para que una mayor parte de la inversión minera genere actividad dentro del entramado productivo local.

El convenio entre la Cámara Minera y Santander apunta precisamente a trabajar sobre esos aspectos, aunque ahora quedará pendiente conocer qué programas concretos comenzarán a implementarse, qué empresas podrán acceder y cuáles serán las herramientas financieras disponibles.