La camiseta número 10 de la Selección Argentina quedó ante un nuevo escenario después del retiro de Lionel Messi. El dorsal que durante casi dos décadas estuvo identificado con el capitán y máximo referente del equipo ahora podría pasar a manos de uno de los futbolistas que forman parte del recambio generacional.

Entre los principales candidatos aparece Nicolás Paz, uno de los jóvenes que más expectativas genera dentro de la nueva camada. El mediocampista ofensivo reúne varias de las características que tradicionalmente se asocian con la 10: capacidad para generar juego, desequilibrio individual y llegada al área. Además, ya utiliza ese número en su club.

Otro nombre que aparece con fuerza es Thiago Almada. El futbolista conoce el ciclo de Lionel Scaloni, fue parte del plantel campeón del mundo y tiene experiencia ocupando posiciones ofensivas. Su recorrido con la Selección y su estilo de juego lo convierten en uno de los candidatos naturales para asumir el desafío.

Una alternativa con enorme proyección es Franco Mastantuono. El juvenil ya tiene un antecedente particular: fue uno de los futbolistas que utilizó la 10 de Argentina cuando Messi no estuvo disponible. Su crecimiento y la confianza que recibió en los últimos años lo colocan entre los posibles herederos del dorsal.

Mac Allister y los delanteros que también aparecen

Alexis Mac Allister también puede entrar en la discusión. Aunque su posición no es la de un enganche clásico, el mediocampista tiene una enorme consideración dentro del seleccionado y actualmente utiliza la 10 en Liverpool. Su experiencia y protagonismo podrían convertirlo en una alternativa si la elección no apunta exclusivamente a un creador.

Julián Álvarez y Lautaro Martínez aparecen como otras posibilidades, aunque sus perfiles están más vinculados con la delantera. Ambos tienen peso dentro del grupo y jerarquía suficiente para llevar un número histórico, mientras que Lautaro, además, utiliza la 10 en Inter.

También existen antecedentes con Paulo Dybala y Ángel Correa, quienes ya tuvieron la posibilidad de vestir la camiseta cuando Messi estuvo ausente. Sin embargo, el recambio generacional podría favorecer a nombres como Paz, Almada o Mastantuono.

Por ahora, la sucesión de Messi no tiene solamente una dimensión futbolística. La 10 representa una camiseta cargada de historia que pasó por Diego Maradona y que durante años tuvo en Messi a su máximo símbolo. Por eso, quien la reciba tendrá por delante algo más que un número: deberá convivir con una comparación inevitable y con una expectativa enorme.

Entre todos los candidatos, Nicolás Paz aparece como uno de los nombres que mejor encaja por edad, posición y proyección. Almada aporta experiencia internacional y Mastantuono representa el futuro. La decisión, finalmente, marcará una nueva etapa para la Selección Argentina después de la era de Messi.