Arcor confirmó este jueves 19 de noviembre el cierre definitivo de su planta de conservas de pescado de La Campagnola en Mar del Plata, una decisión que afecta a 75 trabajadores. Sin embargo, la compañía informó que su fábrica de San Juan continuará funcionando, por lo que la medida no implica el cierre del establecimiento ubicado en Rawson, dedicado al procesamiento de tomate.

La decisión llegó después de que la planta bonaerense suspendiera su actividad a fines de octubre. En aquel momento, el freno alcanzó a 60 operarios, pero el anuncio definitivo contempla a 75 empleados, a quienes el grupo ofreció la posibilidad de reubicarse en otras fábricas.

Qué pasará con la planta de San Juan

La Campagnola mantiene su producción de alimentos en San Juan, Villa Mercedes, en San Luis, y Recreo, en Catamarca. La planta sanjuanina, ubicada en Villa Krause, Rawson, elabora pulpa, puré, tomate cubeteado y salsas listas, productos diferentes de las conservas de atún y caballa que se fabricaban en Mar del Plata.

Según la información difundida por Arcor y recogida por medios nacionales, las operaciones en estas instalaciones continuarán. No obstante, hasta el momento no se comunicaron nuevas cifras de personal ni planes de contratación para Rawson. Tampoco se informó que trabajadores afectados por el cierre bonaerense serán trasladados específicamente a San Juan.

El establecimiento tiene un peso importante en la agroindustria provincial. Durante una visita oficial realizada en febrero, el Gobierno de San Juan estimó que la planta empleaba cerca de 450 personas en temporada y procesaba principalmente tomates cultivados en la provincia.

En esa oportunidad también se proyectó el procesamiento de alrededor de 130 millones de kilos de tomate durante la campaña. Esas cifras corresponden a estimaciones difundidas meses antes del cierre anunciado este jueves y no constituyen un balance actualizado de noviembre.

Por qué Arcor cerró la fábrica bonaerense

La empresa explicó que la actividad de conservas de pescado atravesó una transformación que volvió inviable el esquema productivo de Mar del Plata. Durante décadas, la industria local procesó y envasó materia prima pesquera, pero la disminución de capturas y los cambios en el abastecimiento internacional alteraron ese modelo.

El atún, que dejó de pescarse comercialmente en aguas argentinas hace décadas, comenzó a importarse congelado para su procesamiento en el país. Actualmente, gran parte de ese producto llega directamente enlatado desde países productores, como Ecuador.

A esta situación se sumó una fuerte caída en los desembarques de caballa, especie utilizada en la planta marplatense. Según fuentes del sector citadas por medios nacionales, la reducción respecto del año anterior rondó el 90%, lo que dificultó sostener la actividad.

Qué ocurrirá con los 75 trabajadores

Arcor ofreció al personal afectado la posibilidad de trasladarse a otras unidades productivas del grupo. Esa alternativa no significa que los 75 empleados ya hayan sido reubicados ni que se conozcan sus destinos.

La medida pone fin a la única fábrica de conservas de pescado de La Campagnola en el país. La marca, sin embargo, seguirá elaborando otros alimentos en sus establecimientos del interior.

Para San Juan, el dato central es la continuidad de la planta de Rawson, vinculada a los productores tomateros y a numerosos puestos de trabajo durante la temporada. Por ahora, la empresa no anunció modificaciones en su funcionamiento ni en su dotación de personal.