La Campagnola, marca perteneciente al Grupo Arcor, suspenderá temporalmente a 60 trabajadores de su planta de conservas de pescado en Mar del Plata a partir del miércoles 28 de octubre. La decisión se tomó ante la falta de materia prima, la acumulación de productos terminados y la caída de las ventas, en un contexto de retracción del consumo masivo en Argentina.

La medida fue acordada con el Sindicato Obrero de la Industria del Pescado (SOIP). Durante el período de inactividad, los operarios percibirán asignaciones no remunerativas contempladas en el artículo 223 bis de la Ley de Contrato de Trabajo. Sin embargo, la empresa y el gremio todavía negocian qué porcentaje de los ingresos recibirán los empleados mientras dure la suspensión.

La falta de caballa golpeó la producción

Uno de los principales problemas es la escasez de caballa, una especie utilizada para elaborar conservas. Los desembarques registraron una caída cercana al 90% en comparación con la temporada anterior, lo que dificultó el abastecimiento regular de la fábrica.

Ante esa situación, la compañía intentó sostener la producción mediante el procesamiento de lomos de atún congelados importados desde Ecuador. Sin embargo, la estrategia derivó en una acumulación de latas almacenadas que no encontraron suficiente salida comercial.

A las dificultades de abastecimiento se sumó un cambio en la actividad del buque Floridablanca, que habitualmente se dedicaba a la captura de caballa y reorientó sus tareas hacia la pesca de merluza hubbsi.

Además, la planta no procesa anchoa proveniente de Rawson ni de la provincia de Buenos Aires, lo que limita las posibilidades de reemplazar la materia prima faltante por otras especies.

En un comunicado, Arcor sostuvo que la temporada adversa de caballa impidió garantizar un abastecimiento regular para mantener la producción y señaló que analiza alternativas junto al sindicato, dentro de la normativa laboral vigente.

Qué pasará con los 60 trabajadores

La suspensión comenzará el miércoles 28 de octubre. Mientras permanezca paralizada la actividad, los empleados cobrarán asignaciones no remunerativas, aunque el porcentaje definitivo de los ingresos todavía está sujeto a negociación entre la compañía y la representación gremial.

La duración de la medida no quedó establecida de manera definitiva en la información difundida por la empresa. Otros reportes periodísticos señalaron que el freno podría extenderse entre uno y dos meses.

La fábrica de Mar del Plata es la única planta de La Campagnola dedicada a elaborar conservas de pescado en Argentina. Arcor adquirió la marca en 2006 y, en 2019, cerró otra fábrica de conservas que tenía en Mendoza, donde trabajaban 150 operarias.

La caída del consumo también afecta a la industria

El freno productivo coincide con una retracción del consumo masivo. Según datos de la consultora Scentia citados por MDZ, las ventas del sector registraron una caída interanual del 1,7% en septiembre y acumularon una baja del 2,7% durante los primeros nueve meses de 2026.

En San Juan, la marca mantiene una planta dedicada a la elaboración de salsas de tomate, al igual que en Mendoza y Río Negro. La suspensión anunciada corresponde específicamente a la fábrica de conservas de pescado ubicada en Mar del Plata.