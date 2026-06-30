La campaña para que Tagliafico complete el albúm del Mundial

En la concentración de la Selección Argentina en Kansas, los momentos de ocio se cubren con actividades que escapan a lo estrictamente deportivo. Emiliano Martínez comentó recientemente que "No tenemos nada para hacer" al describir las horas libres en una ciudad con escasa oferta recreativa. Ante este panorama, Nicolás Tagliafico encontró en el álbum oficial del Mundial un pasatiempo que se transformó en un objetivo personal prioritario entre entrenamientos.

El defensor de 33 años aprovecha sus espacios de descanso para adquirir nuevos paquetes. Lautaro Martínez expuso la situación entre risas durante una transmisión del canal oficial de la Albiceleste al revelar que "Tuvo un ratito libre y se fue a comprar figuritas". El delantero también aseguró que su compañero "está todo el día" enfocado en la búsqueda de las piezas restantes para su colección personal.

Durante el programa en vivo, el lateral confesó que todavía le faltan "ochenta y pico" imágenes para terminar el ejemplar. Entre los casilleros vacíos se encuentran figuras de sus propios compañeros de equipo como Rodrigo De Paul, Nicolás González, Nico Paz y Giuliano Simeone. Ante la dificultad de completar el álbum por cuenta propia, los conductores del stream lanzaron una campaña para que los simpatizantes colaboren con el jugador del Olympique de Lyon.

Mientras el intercambio de figuritas ameniza la estadía en Estados Unidos, el futbolista se enfoca en la competencia oficial. Tagliafico asoma como probable titular para el encuentro del viernes contra Cabo Verde por los 16vos de final. El lateral busca recuperar su lugar definitivo en el esquema de Lionel Scaloni luego de que Facundo Medina ocupara el puesto con buen rendimiento durante los primeros dos partidos. El ex jugador de Independiente viene de completar 90 minutos frente a Jordania tras superar un desgarro sufrido en el amistoso previo contra Honduras.