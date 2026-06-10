Liga Sanjuanina de Fútbol confirmó que el Torneo Apertura será en cancha de Trinidad y no en el Bicentenario como se había informado en un primer momento. El encuentro que definirá al campeón tendrá como protagonistas serán Minero y 9 de Julio, en primera división.

El encuentro definitorio promete un duelo de alto vuelo. El conjunto minero llega a esta instancia decisiva con el envión anímico que significa haber superado una serie agónica. En las semifinales, disputadas en la cancha de Atenas, el conjunto "Pico y Pala" igualó 1-1 ante Colón Junior y logró el boleto a la final tras imponerse por 4-3 en una infartante definición desde los doce pasos.

Por el otro lado del cuadro, Sportivo 9 de Julio llega con la firmeza de haber ganado un duelo de peso. El "9" se metió en la final tras superar a Desamparados por un ajustado 1-0, victoria que le permitió inscribir su nombre en el partido definitorio y llegar con la confianza a tope para el compromiso de este fin de semana.

La cita, que paralizará a los hinchas locales, definirá al flamante campeón de un certamen que dejó grandes sorpresas en el camino.La jornada en el predio del "León" comenzará a puro fútbol con el compromiso de Cuarta División, que tendrá como protagonistas a Peñarol frente a Desamparados a partir de las 14:00. Sin embargo, todas las miradas estarán puestas en el choque estelar de la primera división que se disputará desde las 17.00.

Con el escenario confirmado y las semifinales ya en el recuerdo, los planteles ultiman detalles tácticos. Minero buscará hacer valer su templanza desde los penales, mientras que el 9 de Julio intentará repetir la solidez defensiva y ofensiva que mostró frente al Víbora. Las cartas están sobre la mesa: el domingo, en Trinidad, se conocerá al nuevo monarca del fútbol local.

Cronograma del domingo

14:00 hs: Cuarta División – Peñarol vs. Desamparados.

17:00 hs: Primera División – Minero vs. Sportivo 9 de Julio.