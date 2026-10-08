La despedida de Lionel Messi de la Selección Argentina dejó una nueva escena emotiva que se conoció horas después del partido ante Benín. Durante el viaje en micro rumbo al estadio Monumental, sus compañeros le dedicaron una canción especialmente adaptada para pedirle que reconsiderara su retiro.

El momento fue compartido por Nicolás Otamendi en sus redes sociales y mostró la intimidad del plantel en la previa del último partido del capitán con la camiseta albiceleste. Rodrigo De Paul y el propio Otamendi fueron algunos de los jugadores que encabezaron el canto, mientras Messi escuchaba desde su asiento y respondía con una sonrisa.

Para la canción, los futbolistas utilizaron la melodía de “Beso a Beso”, uno de los clásicos de La Mona Jiménez, y modificaron la letra con referencias a Messi, al Mundial de Qatar 2022 y al deseo de que continuara vistiendo la camiseta de la Selección Argentina.

Uno de los fragmentos centrales incluyó el pedido “No te vayas, pensalo una vez más”, en una clara muestra del sentimiento del plantel ante el cierre de una etapa histórica. El video también registró el clima de emoción que acompañó a Messi durante el traslado hacia Núñez.

La escena se produjo antes del amistoso frente a Benín, que terminó con triunfo argentino por 3-0 y marcó la despedida oficial de Messi después de 21 años con la Selección Argentina. El capitán cerró su ciclo con un gol y dos asistencias en una noche cargada de homenajes en el Monumental.