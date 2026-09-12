La cantante que se separó de su marido y está en un divorcio conflictivo

Tras años de relación y dos hijos en común, la historia sentimental entre Natalia Pastorutti y su marido llegó a su final. La noticia trascendió en el programa LAM, donde la panelista Pilar Smith detalló los pormenores de un desenlace que actualmente transita por un terreno espinoso.

La pareja, caracterizada por mantener un perfil distante de los medios, se conocía desde la adolescencia y formalizó su enlace en 2013 mediante un encuentro íntimo realizado en la vivienda de sus padres. Sin embargo, la etapa de convivencia concluyó y dio paso a un proceso legal complejo.

De acuerdo con lo informado en el ciclo televisivo conducido por Ángel de Brito, el distanciamiento se transformó en un litigio legal caracterizado por la falta de entendimiento. "Se habla de un divorcio conflictivo", señaló Smith durante la emisión, para luego añadir que "no se ponen de acuerdo con la división de bienes y el tema monetario".

A la par de las negociaciones económicas, surgieron testimonios del entorno cercano a la expareja que dan cuenta de tensiones previas al distanciamiento definitivo. En ese sentido, la periodista expuso que "hablamos con vecinos que cuentan que se escuchaban muchas discusiones, gritos, peleas fuertes".

Por su parte, la cantante fue abordada en una entrevista emitida por el mismo programa para consultar sobre la situación sentimental que atraviesa. Sin intenciones de profundizar en el conflicto ni en los motivos de la ruptura, la artista se limitó a declarar que "no estamos más con él, es una cuestión privada, pero los chicos están bien".