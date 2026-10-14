La cantante sanjuanina Florencia Gutiérrez, conocida artísticamente como Bhae, realizó un fuerte descargo después de quedar eliminada de Popstars a un paso de las semifinales. A través de sus redes sociales, habló de su última presentación, cuestionó aspectos de la edición del programa y reconoció las dudas que atravesó durante la competencia.

La artista admitió que su última actuación no había sido la mejor, pero aseguró que durante la presentación había advertido que no podía escucharse correctamente. Según relató, esa situación no apareció luego en la edición televisiva.

“Admito que no fue la mejor, admito que en otro contexto yo le metía todos los fuegos artificiales a la canción”, expresó. Luego agregó: “Admito que dije que no me escuchaba la voz, pero a eso lo eliminaron”.

Bhae también contó que llegó a la última etapa atravesada por los nervios y por ciertas devoluciones que, según explicó, le resultaban difíciles de interpretar. Señaló que recibía comentarios positivos durante los ensayos, pero posteriormente las evaluaciones frente al jurado eran diferentes.

Las críticas de Bhae tras su eliminación

La sanjuanina también reflexionó sobre el objetivo principal del reality: conformar una banda de pop. Reconoció que originalmente no se imaginaba dentro de un proyecto de esas características, aunque aseguró que la convivencia con sus compañeras terminó modificando parcialmente esa mirada.

Sin embargo, señaló que le generaba temor la posibilidad de dejar de interpretar sus propias composiciones para cantar canciones con las que no se sintiera identificada.

En otro de los pasajes más contundentes del descargo, sostuvo que su personalidad tampoco encajaba completamente dentro de la estructura del programa.

“Admito que tengo un carácter que no iban a poder manejar y no les servía”, afirmó. También aseguró que, desde el comienzo, contemplaba la posibilidad de que su participación terminara antes de llegar a la formación definitiva.

La promesa de Bhae después de Popstars

Más allá de sus críticas, la artista dejó en claro que no considera la eliminación como el final de su carrera. Por el contrario, afirmó que continuará escribiendo, componiendo y buscando espacios para desarrollar su proyecto musical.

Bhae también agradeció el acompañamiento de sus compañeras, especialmente Kala y Maga, durante las horas posteriores a su salida.

La cantante ya había anticipado esa postura durante su despedida del programa, cuando aseguró que seguiría vinculada a la música y lanzó una promesa sobre su futuro.

“Voy a llenar estadios, se los juro y me lo prometo a mí también. Esto recién empieza”, expresó.

Su eliminación cerró una etapa dentro de Popstars, pero abrió otra fuera del reality. Ahora, la sanjuanina buscará sostener el crecimiento y la exposición conseguida durante el programa con sus propias canciones y una identidad artística que, según remarcó, pretende mantener sin modificaciones.