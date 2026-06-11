La cantidad necesaria de huevos para hacer el flan casero perfecto

El flan de Doña Petrona se mantiene como uno de los postres más representativos de la mesa local y su preparación sigue despertando interés por la precisión de sus componentes. El equilibrio fundamental de esta receta reside en el uso de siete huevos por cada 500 centímetros cúbicos de leche, una combinación que asegura una consistencia firme sin sacrificar la suavidad característica del plato.

La lista de ingredientes se reduce a cuatro elementos esenciales que son leche, azúcar, huevos y esencia de vainilla. A diferencia de las versiones modernas que agregan crema o reducen la cantidad de huevos, la propuesta de la cocinera santiagueña busca un cuerpo que resista el desmolde sin volverse gomoso. Para el armado se requieren 200 gramos de azúcar y una cucharadita de esencia de vainilla.

El proceso comienza al batir ligeramente con un tenedor los huevos junto con el azúcar para luego integrar la leche y la vainilla. La mezcla debe volcarse en una budinera previamente acaramelada con un azúcar cocinado hasta el punto ámbar para evitar sabores amargos.

La cocción se realiza a baño María en un horno suave durante un tiempo estimado de entre 30 y 45 minutos hasta dorar la superficie. Una vez retirado del calor es necesario dejar que la preparación entibie antes de pasar a la heladera, donde debe descansar entre tres y cuatro horas.

Petrona Carrizo de Gandulfo, nacida en 1898 en La Banda, se convirtió en una figura central de los medios desde su llegada al programa Buenas Tardes, Mucho Gusto en 1960. La experta, que falleció en 1992, solía trabajar junto a su asistente Juanita y recomendaba servir el postre solo o acompañado con dulce de leche y crema.