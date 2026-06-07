“La Caravana del Mundial” se suspende por las inclemencias climáticas

"La Caravana del Mundial", propuesta impulsada por Grupo Huarpe para palpitar la previa de la Copa del Mundo FIFA 2026, fue suspendida para este domingo. Las autoridades organizadoras confirmaron la noticia debido a las desfavorables condiciones climáticas que se presentan en la provincia.

El encuentro estaba programado para desarrollarse este domingo 7 de junio, en las instalaciones del Parque de Mayo, entre las 16:00 y las 19:00 horas. La iniciativa prometía transformar la tarde sanjuanina en un espacio colmado de pasión futbolera a través de una atractiva grilla de actividades que incluía juegos temáticos, trivias futboleras y diversos desafíos pensados para disfrutar en familia.

Sin embargo, las inclemencias del tiempo impidieron que se pudiera montar la estructura y la ambientación temática necesaria para garantizar la seguridad y el pleno disfrute de los asistentes, obligando a postergar el inicio de esta fiesta comunitaria.

Cabe destacar que "La Caravana del Mundial" no es solamente un espacio de entretenimiento de cara a la cita mundialista, sino que posee un fuerte trasfondo social. La propuesta cuenta con una consigna solidaria indispensable: convocar a los ciudadanos a colaborar con un alimento no perecedero o útiles escolares. todo lo recaudado durante las jornadas será destinado de manera directa para ayudar a distintas instituciones y comedores de San Juan.