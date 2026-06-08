Esta vez, una nueva parada en Memphis, Tennessee, nos llevó a dos lugares cargados de simbolismo: la legendaria casa de Elvis Presley, el rey del rock and roll, y el histórico motel donde fue asesinado Martin Luther King Jr., uno de los líderes más importantes en la lucha por los derechos civiles.

Graceland: la casa del rey del rock

Hablar de Memphis es hablar inevitablemente de Elvis Presley. Y en el corazón de la ciudad se encuentra Graceland, la mansión donde vivió el artista más famoso de la historia del rock y que hoy es uno de los sitios turísticos más visitados de Estados Unidos.

La ruta mundialista llegó a Memphis. FOTO: DIARIO HUARPE

La propiedad fue comprada por Elvis en 1957, cuando apenas tenía 22 años y ya era una estrella mundial. Lo que comenzó como una casa familiar terminó convirtiéndose en un verdadero museo de la cultura popular norteamericana.

Graceland conserva gran parte de la decoración original elegida por el cantante: muebles extravagantes, alfombras de colores intensos, vitrales, televisores incrustados y ambientes que parecen detenidos en el tiempo. Uno de los espacios más famosos es la “Jungle Room”, una sala con decoración tropical, cascada de piedra y muebles tallados, que refleja el estilo excéntrico y único de Elvis.

Tras las huellas de Elvis. FOTO: DIARIO HUARPE

El recorrido también permite ver su colección de autos clásicos, trajes originales usados en conciertos, discos de oro, aviones privados y hasta objetos personales que ayudan a entender la magnitud del fenómeno cultural que representó.

Pero más allá del brillo y la fama, la visita también muestra el costado íntimo del artista. En el jardín trasero de la mansión se encuentra el lugar donde descansan los restos de Elvis Presley, junto a miembros de su familia. Allí, miles de fanáticos dejan flores y mensajes todos los días.

Graceland no es solo una casa: es una cápsula del tiempo donde el rock todavía parece sonar entre las paredes.

El motel donde asesinaron a Martin Luther King

A pocos minutos de Graceland se encuentra otro sitio profundamente histórico y conmovedor: el Lorraine Motel, lugar donde fue asesinado Martin Luther King Jr. el 4 de abril de 1968.

La tragedia de Martin Luther King. FOTO: DIARIO HUARPE

Hoy, el edificio funciona como el Museo Nacional de los Derechos Civiles, uno de los espacios más importantes para comprender la lucha contra la segregación racial en Estados Unidos.

La escena permanece prácticamente intacta: el balcón del motel, la habitación 306 donde se alojaba King y hasta el clásico automóvil estacionado debajo se conservan como aquel día. El lugar impacta por el silencio y por el peso histórico que todavía transmite.

El museo recorre décadas de lucha por los derechos civiles, desde la segregación racial en el sur de Estados Unidos hasta las marchas lideradas por Martin Luther King. Fotografías, objetos originales, testimonios y reconstrucciones históricas permiten entender el contexto social que marcó a toda una generación.

Visitar este lugar en Memphis es encontrarse cara a cara con uno de los capítulos más dolorosos y transformadores de la historia norteamericana.

Memphis, una ciudad donde la música y la historia conviven

Con calles atravesadas por el blues, el rock y el soul, Memphis tiene una identidad única. La ciudad combina música, cultura e historia en cada rincón.

La caravana mundialista continúa así sumando kilómetros y experiencias camino al Mundial 2026, descubriendo no solo estadios y fútbol, sino también los lugares y las historias que construyen el alma de Estados Unidos.