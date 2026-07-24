Un pequeño pueblo de la provincia de San Luis sorprendió con una propuesta tan original como llamativa para estas vacaciones de invierno: regalará oro de 18 quilates a los turistas que lo visiten durante diez días consecutivos.

La iniciativa fue impulsada por la localidad de La Carolina, un histórico pueblo colonial ubicado a unos 80 kilómetros de la capital puntana y a 1.600 metros sobre el nivel del mar, reconocido por su pasado minero y por sus paisajes serranos.

Según explicaron desde el municipio, el objetivo es incentivar el turismo durante el receso invernal y, al mismo tiempo, poner en valor la identidad minera que caracteriza a la localidad.

En total, se regalrán diez muestras de oro 18 quilates, extraído de los arroyos del la zona. (Foto: Turismo La Carolina)

Cómo participar del sorteo

La propuesta comenzó el 18 de julio y se extenderá durante diez jornadas. Cada tarde, a las 17, se realizará un sorteo en la Oficina de Informes Turísticos.

Para participar no es necesario realizar una inscripción previa. Los visitantes únicamente deberán conservar el ticket de estacionamiento del Pueblo Peatonal, que servirá como comprobante para ingresar al sorteo.

Todos los comprobantes emitidos durante esa jornada participarán automáticamente y el ganador deberá presentar el ticket para retirar el premio, una muestra de oro de 18 quilates.

La elección del obsequio no es casual. La Carolina posee una larga tradición minera y el oro que se entrega proviene de la actividad de los pirquineros que aún trabajan en los arroyos de la zona.

Qué hacer en La Carolina

Además de esta iniciativa, La Carolina ofrece numerosas propuestas para quienes buscan descansar en contacto con la naturaleza.

Entre los principales atractivos figuran la reserva de llamas, circuitos de trekking, senderismo, cabalgatas, museos históricos y cafeterías ubicadas en un entorno serrano de gran belleza.

La localidad también ganó reconocimiento internacional luego de haber sido seleccionada en 2023 como finalista entre los Mejores Pueblos Turísticos del Mundo, una distinción otorgada por la Organización Mundial del Turismo.

Con esta original campaña, La Carolina apuesta a atraer más visitantes durante el invierno y a convertir su historia minera en un atractivo turístico diferente, donde algunos viajeros podrán regresar a casa con un verdadero pedacito de oro.