En la previa de la semifinal del Mundial 2026 entre Argentina e Inglaterra, Santiago Martella, hijo del teniente Carlos Martella, caído durante la Guerra de Malvinas, publicó una carta en la que reflexionó sobre el significado del encuentro y pidió diferenciar el deporte del conflicto bélico.

Periodista de profesión, Martella aseguró que un partido de fútbol no puede reparar las consecuencias de una guerra ni resolver el reclamo por la soberanía de las Islas Malvinas. "El deporte no repara esas pérdidas. Tampoco puede saldar cuentas con la diplomacia. No cambia lo que pasó. Es inaceptable cargarles a los jugadores responsabilidades que no les pertenecen. Ellos juegan otra historia", escribió.

Su mensaje comenzó a difundirse en las horas previas al partido entre las dos selecciones, un cruce que históricamente quedó marcado por el conflicto del Atlántico Sur y por los antecedentes deportivos entre ambos países.

"Hay que bajar la tensión"

Martella sostuvo que el encuentro debe entenderse como un evento deportivo, aunque reconoció que para muchas familias de excombatientes la carga emocional sigue presente. "Lo importante es separar la cuestión de un partido de fútbol de lo que fue Malvinas", expresó.

También remarcó que el resultado del partido no modificará el reclamo argentino sobre las islas y afirmó que esa cuestión debe continuar por la vía diplomática. "No hay que exacerbar la violencia. Si ganamos con un gol de Messi no nos van a devolver las Malvinas. Eso tiene que resolverse por la vía diplomática. No tiene que haber otra guerra", señaló.

En otro tramo de la carta recordó que, cuando suene el Himno Nacional antes del partido, su pensamiento estará puesto en los soldados que permanecen sepultados en las islas.

La carta que recibió de su padre

La historia de Santiago Martella está marcada por una carta que su padre le envió desde Puerto Argentino el 16 de mayo de 1982, el día en que cumplía un año.

Carlos Martella era teniente del Ejército Argentino. Tenía 24 años, llevaba dos años de casado y murió el 12 de junio de 1982 durante los combates en el monte Dos Hermanas.

En aquella carta le dejó un mensaje para el futuro. Le expresó su deseo de que creciera como "un hombre de bien", guiado por el trabajo, el sacrificio y el amor por la patria y la familia.

Santiago contó que no conserva recuerdos personales de su padre, sino fotografías, un casete con su voz y aquella carta manuscrita, que lo acompañó durante toda su vida.

Cuatro viajes a las Islas Malvinas

Martella viajó en cuatro oportunidades a las Islas Malvinas. En cada visita recorrió el cementerio de Darwin, donde descansan los restos de su padre.

También visitó el monte Dos Hermanas, el lugar donde murió el militar argentino durante los combates de 1982.

Este miércoles seguirá la semifinal entre Argentina e Inglaterra mientras trabaja como periodista en uno de los espacios destinados a los hinchas. Antes del partido, decidió compartir un mensaje que invita a recordar la historia sin trasladar ese peso a los futbolistas.