“Mi hijo no sufrió, lo más importante de mi vida es mi hijo”. Esa es una de las frases que, según el fiscal Carlos Sale, aparecen en la carta que habría dejado Oscar Mauricio Sosa antes de morir junto a su hijo de 8 años en una vivienda de San Miguel de Tucumán. El contenido del escrito pasó a ser una pieza clave para intentar determinar qué ocurrió.

De acuerdo con lo informado por el fiscal, en la carta Sosa habría explicado su decisión y escrito: “Lo más caro de mi vida es mi hijo y tuve que hacer esto”. Luego habría señalado que le había dado pastillas al niño y que, según su relato, el menor se quedó dormido.

El escrito también habría reflejado la preocupación del hombre por la situación de su hijo. El menor tenía autismo severo y, según explicó Sale, necesitaba salir de la vivienda, caminar y realizar actividades de recreación.

Sosa cumplía arresto domiciliario por una causa penal en Córdoba y debía trasladarse a esa provincia para afrontar un juicio. Según la reconstrucción inicial de los investigadores, el hombre habría considerado que no había otra persona que pudiera hacerse cargo del niño mientras él debía cumplir con esa obligación judicial.

“Estaba citado a viajar para un juicio. Aparentemente no se hacían cargo del chiquito y él era el único que lo cuidaba, pero no podía salir de su casa”, explicó el fiscal al referirse a la situación familiar.

La investigación

El hecho fue descubierto durante la mañana del martes en una casa ubicada sobre calle Entre Ríos al 1100, en la zona sur de la capital tucumana.

Sosa les había enviado cerca de las 4 de la madrugada un mensaje a sus hijos mellizos, de 18 años, para que fueran a verlo durante la mañana. Los jóvenes llegaron alrededor de las 8.30 y encontraron los cuerpos, por lo que dieron aviso inmediatamente a la Policía.

Los efectivos no encontraron signos de violencia en la vivienda y comenzaron a trabajar sobre la hipótesis de un presunto filicidio seguido de suicidio. Más tarde fue encontrada la carta en la que Sosa habría dejado su explicación.

Ahora, los investigadores buscan reconstruir las últimas horas del hombre y el niño. También deberán analizar el contenido completo del escrito junto con las demás pruebas reunidas durante los peritajes.

Las autopsias serán determinantes para establecer las causas de ambas muertes y aportar elementos que permitan confirmar o descartar la principal hipótesis de la investigación.