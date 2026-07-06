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La cartera de $15 millones que lució Valentina Cervantes en el Mundial
POR REDACCIÓN
Valu Cervantes fue protagonista en el banderazo argentino realizado en la playa el cinco de julio de 2026 antes del encuentro frente a Cabo Verde. La modelo asistió al evento junto a su hija y lució un atuendo deportivo que incluyó la camiseta azul de la Selección Argentina, shorts de jean y zapatillas blancas. La pieza central del conjunto fue una cartera blanca acolchada de la firma Chanel con cadena metálica dorada.
El accesorio de formato rectangular y tamaño mediano brindó un toque de sofisticación al estilo relajado del conjunto. El tono blanco del bolso permitió balancear la fuerza cromática de la camiseta y coordinar con el calzado.
Cervantes complementó su imagen con el cabello suelto y un maquillaje natural para mantener una estética fresca. Con esta elección de prendas básicas y un complemento de lujo, la influencer demostró cómo elevar un look casual hacia una propuesta elegante.
En cuanto al precio, nueva se encuentra entre los $10,000 USD y $11,500 USD. Si esos valores en dólares se transfieren a pesos argentinos, aproximadamente debería quedar entre $15 y $20 millones.