La cartera de $15 millones que lució Valentina Cervantes en el Mundial

Valu Cervantes fue protagonista en el banderazo argentino realizado en la playa el cinco de julio de 2026 antes del encuentro frente a Cabo Verde. La modelo asistió al evento junto a su hija y lució un atuendo deportivo que incluyó la camiseta azul de la Selección Argentina, shorts de jean y zapatillas blancas. La pieza central del conjunto fue una cartera blanca acolchada de la firma Chanel con cadena metálica dorada.

El accesorio de formato rectangular y tamaño mediano brindó un toque de sofisticación al estilo relajado del conjunto. El tono blanco del bolso permitió balancear la fuerza cromática de la camiseta y coordinar con el calzado.

Cervantes complementó su imagen con el cabello suelto y un maquillaje natural para mantener una estética fresca. Con esta elección de prendas básicas y un complemento de lujo, la influencer demostró cómo elevar un look casual hacia una propuesta elegante.

En cuanto al precio, nueva se encuentra entre los $10,000 USD y $11,500 USD. Si esos valores en dólares se transfieren a pesos argentinos, aproximadamente debería quedar entre $15 y $20 millones.