La Caja de Acción Social (CAS) atraviesa una etapa de fuerte movimiento en su línea de préstamos y actualmente entrega alrededor de $80.000.000 por día a los sanjuaninos. El dato fue confirmado por su presidente, Juan Pablo Medina, quien destacó la rapidez de los trámites y adelantó que se analizan nuevas alternativas.

“Estamos alrededor del número que planificábamos entregar mes a mes para resolver las necesidades de quienes recurren a la Caja cuando surgen situaciones urgentes. Estamos entregando alrededor de $1.600.000.000 al mes, es decir, un promedio de $80.000.000 por día”, explicó Medina a DIARIO HUARPE.

El funcionario remarcó la agilización de los procesos. “La gente está muy conforme porque hemos podido agilizar muchísimo todos los trámites. Es muy rápido, ágil y dinámico. Desde que se autoriza el préstamo, en 24 o 48 horas ya tienen depositado en su cuenta el monto solicitado”, sostuvo.

También destacó las condiciones. “Contamos con tasas muy bajas. La intención de la Caja de Acción Social es brindar una herramienta que realmente sea útil para la gente”, señaló.

Los montos vigentes

Medina precisó los topes actuales. “Los préstamos personales, que son los más solicitados y representan casi el 90% de las operaciones, tienen un monto de hasta $1.800.000. La línea de refacción de viviendas llega hasta $3.200.000 y la de rodados hasta $2.100.000”, detalló.

Sobre los préstamos asistenciales, destinados a urgencias de salud, indicó: “El monto máximo es de $1.200.000. Es una línea que hemos aumentado durante estos dos años y medio. Comenzamos con $100.000 y actualmente llegamos a $1.200.000”.

Nuevas líneas en estudio

El presidente de la CAS también habló sobre una posible ampliación. “Los préstamos siempre van a ser algo a lo que vamos a prestar atención. Hemos conversado con el gobernador para que, cuando tengamos juego en línea, podamos destinar parte de ese canon a una nueva línea de préstamos”, afirmó.

Medina aclaró que la propuesta todavía no está definida, pero que pronto esperan tener novedades para la población sanjuanina. “Está todo, por supuesto, en estudio”, señaló.