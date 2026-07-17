La polémica por la bandera con la inscripción "Las Malvinas son argentinas", exhibida por jugadores de la Selección Argentina luego de la victoria sobre Inglaterra en las semifinales del Mundial 2026, llegó hasta la Casa Blanca. Desde el gobierno de Estados Unidos respaldaron el derecho del plantel a expresarse y remarcaron que la libertad de expresión está protegida por la legislación del país.

Durante una conferencia de prensa, el director ejecutivo del grupo de trabajo para el Mundial 2026, Andrew Giuliani, fue consultado por el periodista británico Rob Harris, de Sky News, sobre la decisión de los futbolistas argentinos de mostrar la bandera al finalizar el encuentro. "Tienen la capacidad de hacerlo en los Estados Unidos de América", respondió de manera contundente.

El funcionario explicó que la postura del gobierno estadounidense se basa en el derecho a la libre expresión garantizado por la Primera Enmienda de la Constitución.

"Creemos en nuestros derechos de la Primera Enmienda. Creo que esta será una final increíble. Argentina logró una remontada fantástica ante un gran equipo inglés y Messi es uno de los mejores de todos los tiempos. En cuanto a la oportunidad de hacer esas declaraciones, tienen la capacidad de hacerlo en los Estados Unidos de América", sostuvo el funcionario.

Qué puede pasar con la FIFA

La exhibición de la bandera despertó especulaciones sobre una posible sanción disciplinaria por parte de la FIFA. Sin embargo, existe un antecedente similar: en 2014, la AFA recibió una multa económica de 27.000 dólares luego de que la Selección mostrara una bandera con la misma leyenda antes de un amistoso frente a Eslovenia.

En caso de que el organismo decida actuar nuevamente, el castigo no iría más allá de una sanción económica, de acuerdo con ese precedente.

La postura de Javier Milei

El presidente Javier Milei también se refirió a la controversia y respaldó la actitud de los jugadores argentinos. El mandatario sostuvo que expresar el sentimiento sobre las Islas Malvinas es "perfectamente válido y lícito", aunque diferenció ese gesto de la estrategia diplomática que impulsa el país en torno al reclamo de soberanía.

"Es un sentimiento que está dentro de todos los argentinos y es perfectamente válido y lícito que ellos se quieran expresar", afirmó. Al mismo tiempo, aclaró que la discusión sobre la soberanía "va por otro carril" y debe abordarse por la vía diplomática.