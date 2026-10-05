La Casa Natal de Domingo Faustino Sarmiento inaugurará este viernes 9 de octubre una nueva exposición temporaria que propone descubrir cómo el prócer sanjuanino logró llegar a la Presidencia de la Nación en 1868 pese a no contar con un partido político propio.

La muestra se denomina “El Arte de la Campaña: Estrategias y diplomacia para instalar una figura sin partido propio” y será presentada desde las 17 en el museo ubicado en Sarmiento 21 Sur, en Capital.

La propuesta busca reconstruir uno de los capítulos más particulares de la trayectoria política de Sarmiento: la trama de alianzas, negociaciones y estrategias que permitieron instalar su candidatura mientras se encontraba lejos del país y en un escenario político marcado por fuertes disputas.

Para contar aquella historia, la exposición reúne cartas, retratos, grabados y material de prensa de la época. A través de esos documentos, los visitantes podrán conocer las tensiones, los acuerdos y las relaciones políticas que rodearon la candidatura que finalmente llevó al sanjuanino a ocupar la Presidencia entre 1868 y 1874.

La iniciativa apunta además a mostrar una faceta menos conocida del expresidente y acercar al público al funcionamiento de las campañas políticas durante el siglo XIX, cuando las cartas, los periódicos y los vínculos personales cumplían un papel central en la construcción de candidaturas.

La inauguración será el viernes 9 de octubre, de 17 a 18, y la exposición permanecerá disponible hasta el sábado 31 de octubre.

La actividad será gratuita. La Casa Natal de Sarmiento puede visitarse de lunes a martes y de jueves a domingo, además de los feriados, de 9 a 19. Los miércoles el museo permanece cerrado.