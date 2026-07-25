La Casa Natal de Sarmiento dio un nuevo paso en materia de accesibilidad al presentar una herramienta destinada a personas sordas e hipoacúsicas. Se trata de un código QR que, al ser escaneado con cualquier teléfono celular, permite acceder a videos en lengua de señas argentina (LSA) con información sobre el patrimonio arquitectónico del museo, la historia de Domingo Faustino Sarmiento y su legado.

La directora del proyecto, Patricia Vega, explicó a DIARIO HUARPE que la propuesta fue aprobada en 2023 y comenzó a desarrollarse al año siguiente. Los trabajos se extendieron entre 2024 y 2025, cuando quedó finalizada la herramienta.

"La comunidad sorda muchas veces no accede al patrimonio arquitectónico e intangible de San Juan porque la información está disponible en forma oral o escrita, pero no en lengua de señas argentina, que es su lengua materna. Esta herramienta busca romper esa barrera comunicacional", señaló la mujer.

Un trabajo conjunto con la comunidad sorda

El proyecto fue elaborado junto con la Asociación de Personas Sordas y referentes de la comunidad sorda de San Juan. Durante los encuentros se analizaron siete edificios patrimoniales de la provincia y fueron los propios participantes quienes eligieron a la Casa Natal de Sarmiento como el primer espacio para implementar esta propuesta.

Además, la comunidad seleccionó a tres intérpretes sordos que son los protagonistas de los videos disponibles mediante el código QR, donde traducen los contenidos a lengua de señas argentina.

Para elaborar el material, el equipo tomó como base el recorrido habitual que realizan los visitantes del museo y adaptó el guion histórico facilitado por la institución para hacerlo accesible.

Acceso gratuito y proyección a futuro

El código QR se encuentra disponible en la recepción de la Casa Natal de Sarmiento y puede utilizarse de manera gratuita con cualquier celular.

Desde el equipo impulsor esperan que esta experiencia pueda replicarse en otros edificios históricos de San Juan.

"Nos gustaría que todos los edificios patrimoniales de la provincia cuenten con herramientas de accesibilidad en lengua de señas argentina, porque la comunidad eligió varios espacios que todavía quedan por incorporar", expresó Vega.