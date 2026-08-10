La Casa Natal de Sarmiento ofrecerá un taller de origami y letras japonesas

La Casa Natal de Sarmiento amplía su oferta cultural con la organización del taller de origami "Plegar ideas" que se llevará a cabo el 13 de agosto a las 15 h. Esta propuesta busca que los participantes exploren las posibilidades creativas del papel mediante el plegado tradicional y un primer acercamiento a la escritura de símbolos japoneses. La coordinación del evento estará a cargo de especialistas provenientes del Jardín Japonés y de la Asociación Origami Argentina.

Durante la jornada, los asistentes aprenderán a confeccionar marcapáginas y diversas figuras representativas de esta disciplina milenaria. El origami se presenta como una experiencia integral que requiere de "la observación, la concentración, la creatividad, la constancia y la motricidad fina" para lograr resultados precisos. Esta práctica manual permite a personas de todas las edades desarrollar nuevas capacidades artísticas en un entorno histórico.

El taller establece un vínculo directo con el pensamiento pedagógico de Domingo Faustino Sarmiento. El prócer sanjuanino "entendía la formación como un proceso que debía involucrar distintas experiencias y contribuir al desarrollo de diversas habilidades", por lo que esta actividad de plegado se alinea con su visión educativa. De esta manera, el museo no solo preserva el patrimonio, sino que fomenta el aprendizaje activo de sus visitantes.

Este encuentro se desarrolla en el contexto de las celebraciones internacionales de Arte por la Paz 2026. Además, la actividad se realiza como un homenaje especial a la trayectoria de Noelia Ávila, quien fuera socia fundadora de la Asociación Origami Argentina y reconocida bajo el seudónimo de "Chica Origami". La intención es honrar su legado difundiendo esta técnica en su provincia natal.

La participación en el taller es totalmente gratuita y está destinada al público general, sin necesidad de realizar una inscripción previa. Es una oportunidad para que la comunidad y los medios de comunicación locales acompañen una propuesta de integración cultural única en la región.