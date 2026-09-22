La Casa Natal de Sarmiento será escenario de una propuesta diferente para quienes quieran aprender y crear con papel. El próximo 25 de septiembre, desde las 17, se realizará “Plegar ideas”, un taller gratuito de origami abierto a todo público y sin inscripción previa.

La actividad estará a cargo de la doctora Elena Hidalgo, integrante de Origami Argentina y de la Asociación Civil Plegando al Sur. Durante el encuentro, los participantes podrán aprender distintas técnicas y realizar figuras relacionadas con Domingo Faustino Sarmiento y su legado educativo.

Una propuesta para aprender creando

Durante el taller se confeccionarán sobres, guardapolvos, barquitos y marcapáginas inspirados en Sarmiento. También habrá espacio para realizar flores de origami y conocer diferentes formas de trabajar el papel mediante esta tradicional técnica japonesa.

Información oficial de la Casa Natal de Sarmiento.

La propuesta busca vincular la creatividad con una de las ideas presentes en la concepción educativa de Sarmiento: aprender a través de la práctica.

Además, la actividad se desarrollará en el marco de las celebraciones vinculadas con la llegada de la primavera y el Día del Estudiante, por lo que está pensada como una alternativa recreativa para personas de distintas edades.

Cómo participar del taller de origami

“Plegar ideas” se realizará el viernes 25 de septiembre, a las 17, en la Casa Natal de Sarmiento.

La participación será completamente gratuita y no será necesario realizar una inscripción previa. Sin embargo, desde la organización informaron que los cupos serán limitados.