El último fin de semana dejó un escenario sumamente caótico en el mundo del espectáculo tras el feroz enfrentamiento digital que protagonizaron Wanda Nara y la China Suárez. Ambas figuras utilizaron sus historias de Instagram para lanzarse todo tipo de dardos, apelando a calificativos muy graves y totalmente despectivos que rápidamente escalaron en la agenda mediática. Ante este panorama, Yanina Latorre decidió tomar la palabra desde su ciclo radial en El Observador para analizar los hechos con una postura implacable contra la actriz.

En el inicio de su descargo, la conductora de SQP remarcó lo desagradable que le pareció el nivel de los agravios utilizados, señalando la total impunidad y falta de prudencia de las protagonistas. Latorre recordó el origen del conflicto virtual: "Esta chica empezó con unos posteítos el fin de semana. Mostró una foto de una publicidad que hizo cuando era pequeña y puso: ‘Me río y me voy a seguir riendo de una mujer que le dice a otra negra de mierda, interesada, prostituta y muerta de hambre. Les puedo caer bien, mal, regular, pero yo llenaba Gran Rex’".

Frente a las múltiples críticas que recibió la actriz por adjudicarse aquel éxito teatral, la panelista no dudó en salir al cruce para desmentir sus dichos con ironía. "Amora, los Gran Rex los llenaba Lali, los llenaba Cris Morena, vos eras parte de un staff. Aparte, cuando ella escribió esta pelotudez, le viralizaron un video cantando en un patio de comidas de un shopping con cuatro personas", disparó la comunicadora, minimizando el impacto artístico individual que la ex Casi Ángeles intentó destacar en sus redes sociales.

Continuando con el repaso de los posteos de la cantante, Latorre se detuvo en una frase puntual referida a "poniéndose calzoncillos de un hombre casado" para indagar en el historial sentimental más polémico de la artista. Sin filtros, la conductora expuso sus relaciones amorosas fallidas y lanzó una sentencia que causó un enorme revuelo: "¿Vos hablás de un hombre casado? La China Suárez no paró de cogerse tipos casados, porque se hace la Carmelita Descalza".

Finalmente, la periodista cuestionó con dureza la vehemencia de los insultos dirigidos hacia Wanda Nara, subrayando la importancia del rol familiar que ocupa la empresaria en la vida de su actual entorno. "Decirle ‘chupa pij...’ a la madre de los hijos de tu pareja, ¿no es lo mismo que te diga a vos ‘negra de mierda’? Ella se está defendiendo del ‘negra de mierda’, pero le dice ‘chupa pij...’. Es un horror el nivel de todo", concluyó Latorre sobre este escándalo que sigue sumando capítulos.