La Catedral de San Juan aparece como el lugar previsto para realizar el velorio conjunto de los sanjuaninos fallecidos en la tragedia aérea ocurrida en Valle Fértil. Sin embargo, la ceremonia aún no está confirmada y dependerá de la decisión final de las familias.

Según pudo averiguar DIARIO HUARPE a través de fuentes calificadas de las fuerzas de seguridad, tres de las cuatro familias de las víctimas sanjuaninas ya dieron su conformidad para realizar una despedida conjunta en el principal templo de la provincia.

No obstante, las autoridades aguardan la respuesta de la cuarta familia. De acuerdo con las fuentes consultadas, el homenaje se llevará adelante únicamente si existe consenso entre todos los allegados. En caso contrario, cada familia organizará el velatorio de manera particular.

Las víctimas oriundas de San Juan fueron el subjefe de la Policía de San Juan, Marcelo Videla; el jefe de Bomberos, Rubén Castro; el segundo jefe de Bomberos, Jorge Carbajal; y el director de Protección Civil, Carlos Heredia. A ellos se suman el piloto Matías Valenzuela y los brigadistas nacionales Andrés Bosch y Rodrigo Aimetta, quienes también perdieron la vida en el siniestro.

Ante la magnitud de la tragedia, el gobernador Marcelo Orrego decretó tres días de duelo provincial, dispuso que las banderas permanezcan a media asta en todos los edificios públicos y ordenó la suspensión de los actos festivos organizados por el Estado.

Mientras tanto, el operativo en la zona del accidente continúa enfrentando importantes dificultades. Las mismas fuentes confirmaron que el rescate de los cuerpos registra demoras debido a las condiciones climáticas y a la complejidad del terreno donde cayó el helicóptero.

Aunque el objetivo era comenzar las tareas a primera hora de este jueves, el fuerte viento y las características del lugar complicaron el avance de los equipos de emergencia, que continúan trabajando bajo estrictos protocolos.

En paralelo, la conducción de la Policía de San Juan también experimentó cambios temporales como consecuencia del siniestro. Con el jefe de Policía desplegado en Valle Fértil y tras el fallecimiento del subjefe Marcelo Videla, la conducción operativa en la capital quedó a cargo del jefe del D-1, quien asumió la máxima responsabilidad dentro de la fuerza hasta que se normalice la situación.

Respecto de la designación del nuevo subjefe de Policía, las fuentes indicaron que la decisión corresponderá al gobernador Marcelo Orrego una vez finalizadas las tareas de emergencia y superada la etapa más crítica del operativo.