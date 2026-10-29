La Iglesia Catedral de San Juan preparó un fin de semana especial para celebrar el Día de Todos los Santos, con una propuesta que combinará una proyección anticipada de la serie The Chosen, una presentación de títeres y una misa a la que los niños podrán asistir caracterizados como sus santos preferidos. Las actividades comenzarán el sábado 31 de octubre y continuarán el domingo 1 de noviembre, antes de la conmemoración de los Fieles Difuntos, prevista para el lunes 2.

El párroco de la Catedral, Andrés Riveros, explicó que la intención es acercar el significado de la santidad a las familias, especialmente a los más chicos, mediante propuestas diferentes de las celebraciones habituales.

“En eso hemos puesto el corazón, en dar gracias a Dios por el don de la santidad y en animarnos para que todos podamos ser santos”, expresó.

Aunque la fecha coincide con Halloween, Riveros señaló que la Iglesia prefiere poner el acento en su propia celebración. El sacerdote planteó que no buscan confrontar con otras costumbres, sino transmitir valores vinculados con el amor y la fe.

Una proyección anticipada de The Chosen

Una de las principales novedades será la actividad del sábado 31 por la noche. Según anunció el párroco, la Catedral compartirá un adelanto recibido de la productora de The Chosen, la reconocida serie que recrea la vida de Jesús y que prepara una nueva temporada para fin de año.

Riveros indicó que se proyectará el primer capítulo de esa temporada antes de su estreno general. La propuesta apunta a reunir a las familias alrededor de una historia religiosa contada en un formato audiovisual que alcanzó notoriedad internacional.

Títeres y niños vestidos de santos

El domingo 1 de noviembre, antes de la misa de las 20, una catequista que llegará desde Buenos Aires ofrecerá una catequesis de títeres. Será una actividad orientada especialmente a los niños para presentar de manera sencilla el significado de la festividad.

Para la celebración de las 20, la parroquia invitó a los chicos de catequesis y a todas las familias que quieran sumarse a concurrir con vestimentas que representen a algún santo. El objetivo es que los menores conozcan sus historias y encuentren ejemplos de virtudes que puedan practicar en la vida cotidiana.

El sacerdote mencionó entre esas figuras al Cura Brochero, Carlo Acutis, Chiara Luce Badano, San Expedito y San Cayetano, especialmente queridos por distintos fieles. Explicó que para la Iglesia los santos no son personajes alejados de la realidad, sino personas que vivieron dificultades y buscaron responder a ellas a través de la fe.

“No luchamos contra nada ni contra nadie, sino anunciamos a un Dios de la vida, un Dios del amor, un Dios de la luz”, afirmó.

Cómo celebrar desde casa

Quienes no puedan acercarse a la Catedral también tendrán alternativas para participar espiritualmente de la fecha. Riveros propuso dedicar un momento a la oración, encender una vela, agradecer y conocer la historia de algún santo a través de libros, películas o contenidos disponibles en las redes sociales.

Sobre todo, insistió en que la conmemoración no debería quedarse únicamente en los gestos religiosos. Para el párroco, el homenaje más importante consiste en trasladar esos valores a acciones concretas de solidaridad y afecto hacia otras personas.

El lunes será el Día de los Fieles Difuntos

El lunes 2 de noviembre, la Iglesia recordará a quienes fallecieron. Riveros explicó que esta jornada puede vivirse con alegría por la esperanza de la fe y con tristeza por la ausencia de los seres queridos, dos sentimientos que no se contradicen.

“La tristeza de que los extrañamos, que los necesitamos, que quedaron muchas cosas pendientes, todo eso convive en el corazón de un cristiano”, señaló.

Como formas de conmemoración, invitó a participar de la misa y ofrecer la eucaristía por los fallecidos, visitar un cementerio o rezar desde el hogar por su eterno descanso. También destacó la importancia de conservar un recuerdo agradecido de las personas que ya no están.

Así, la Catedral propone un fin de semana atravesado por el recuerdo, la gratitud y la celebración de la fe, con actividades pensadas tanto para chicos como para adultos.