La Catedral de San Juan comenzó este jueves por la tarde los preparativos para recibir los restos de cuatro de las siete víctimas fatales del accidente aéreo ocurrido en inmediaciones del Parque Provincial Ischigualasto. Se trata de los fallecidos oriundos de San Juan,(Germán Videla, Rubén Castro, Jorge Carbajal y Carlos Heredia), cuyos cuerpos permanecían hasta última hora en la Morgue Judicial, donde se realizaban las autopsias y los protocolos correspondientes ordenados por la Justicia Federal.

Todavía no está confirmado el horario de llegada de los restos al templo ubicado frente a la Plaza 25 de Mayo, aunque hay versiones que indican que seria de madrugada. Sin embargo, el movimiento en los alrededores de la Catedral ya anticipaba una jornada marcada por el acompañamiento de familiares, amigos, compañeros de trabajo y vecinos.

La actividad religiosa comenzó con la misa de las 20, presidida por el padre Martín Nacusi, durante la cual se realizó una oración especial por el eterno descanso de las víctimas. El mismo pedido se replicó en distintas celebraciones que tuvieron lugar durante la jornada en parroquias de toda la provincia.

Preparativos en marcha

Una vez finalizada la ceremonia religiosa, se esperaba la llegada de las distintas cocherías encargadas de acondicionar el espacio donde se desarrollará el velatorio. Mientras tanto, personal policial avanzaba con tareas de organización y seguridad en los alrededores del principal templo sanjuanino.

Durante la tarde ya podían observarse cintas de vallado en sectores de estacionamiento, móviles policiales y una importante presencia de efectivos, en previsión de la gran cantidad de personas que se espera concurran a despedir a las víctimas.

Aunque todavía no se definió cómo será la organización interna del velatorio, fuentes vinculadas a la organización señalaron que las puertas permanecerán abiertas para toda la comunidad. No obstante, también se analiza la posibilidad de reservar algunos momentos exclusivamente para familiares y allegados.

Misa y oración interreligiosa

Según informaron desde la Iglesia local, este viernes a las 9 se celebrará una misa de cuerpo presente presidida por el arzobispo de San Juan de Cuyo, monseñor Jorge Lozano, acompañado por el obispo auxiliar Mario Robles.

La participación de Robles tendrá una carga especial, ya que mantenía una amistad desde la infancia con Carlos Heredia, una de las víctimas fatales del accidente, motivo por el cual pidió acompañar personalmente la celebración.

Posteriormente, a las 10 am del viernes, se realizará una oración interreligiosa impulsada por representantes de distintos credos presentes en la provincia. La iniciativa surgió como una forma de acompañar a las familias y pedir por el eterno descanso de quienes perdieron la vida en la tragedia que conmociona a San Juan.