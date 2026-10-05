La Catedral y las parroquias de San Juan transmitirán la visita del papa León XIV

A poco más de un mes de la llegada del papa León a la Argentina, la Iglesia de San Juan organiza distintas actividades para que los fieles que no puedan viajar a Córdoba o Buenos Aires también puedan vivir la visita de manera comunitaria. La Catedral será uno de los principales puntos de encuentro, con una vigilia y transmisiones de las celebraciones.

Virna Vinader, encargada de Relaciones Institucionales en el Arzobispado de San Juan de Cuyo y voluntaria en el área de Comunicación de la visita del Papa León a la Argentina, explicó en Te lo Tengo que Decir! de Huarpe TV que el objetivo es que la llegada del pontífice pueda ser compartida por los sanjuaninos más allá de quienes tengan la posibilidad de trasladarse a las ciudades donde estará.

“Es decir, no es solamente que el Papa va a tres localidades de la Argentina, sino que viene a visitar a todos los argentinos”, señaló Vinader durante la entrevista.

Una vigilia en la Catedral

Entre las principales actividades que se preparan en San Juan se encuentra una vigilia en la Iglesia Catedral, donde se instalarán pantallas para transmitir las actividades vinculadas con la visita papal y posteriormente la misa.

La propuesta apunta a que quienes no puedan viajar puedan encontrarse con otros fieles y participar de la celebración en comunidad. “Uno podría verlo por la televisión en su casa, pero la idea de esto es poder compartirlo con otras personas”, explicó Vinader.

Además de la transmisión, desde la Catedral se prevé acompañar la jornada con distintas actividades y la posibilidad de distribuir la comunión entre quienes concurran.

“Estamos organizando la vigilia para hacer una vigilia en la misma Iglesia Catedral”, detalló la representante del Arzobispado, quien agregó que otras comunidades también trabajan en propuestas similares.

Transmisiones en las parroquias

La iniciativa no quedará concentrada exclusivamente en la Catedral. De acuerdo con Vinader, distintas comunidades parroquiales de San Juan están organizando transmisiones en vivo para que los fieles puedan seguir la misa y las actividades del Papa desde sus propios espacios.

La intención es generar una réplica local de las grandes concentraciones que se producirán durante la visita. “La idea es que en todas las localidades, en todas las ciudades, exista un poco la réplica de esta visita en las grandes ciudades”, explicó.

De esta manera, las parroquias y comunidades que se sumen podrán convertirse en puntos de encuentro para los sanjuaninos que decidan permanecer en la provincia.

Sanjuaninos que viajarán a Córdoba

Mientras se organizan las actividades locales, también avanza la preparación de los sanjuaninos que viajarán para participar presencialmente de la visita.

Vinader señaló que Córdoba aparece como el principal destino elegido por los sanjuaninos, debido a la cercanía y a la posibilidad de realizar el viaje en una jornada. Según explicó, ya se están organizando más de 50 colectivos, mientras que una cantidad cercana al doble de personas prevé trasladarse en vehículos particulares.

También hay sanjuaninos que eligieron viajar a Buenos Aires, tanto para participar de las actividades previstas en el Monumento a los Españoles como para concurrir a Luján.

Sin embargo, desde el Arzobispado remarcan que la participación no estará limitada a quienes puedan trasladarse. La apuesta es que la visita pueda vivirse simultáneamente en distintos puntos de la provincia mediante las transmisiones y encuentros comunitarios.

“Estamos organizando para que, al unísono con la visita que se realiza en la Argentina, todos los sanjuaninos que no puedan viajar puedan vivir en comunidad la visita del Papa”, sostuvo Vinader.