La investigación por el violento ataque denunciado por una mujer de 43 años en Concepción cambió de jurisdicción y será llevada adelante por la Unidad Fiscal de Investigación CAVIG, especializada en violencia de género y delitos contra la integridad sexual. La decisión se tomó luego de que surgieran elementos que podrían configurar delitos de índole sexual, además de las graves agresiones físicas denunciadas por la víctima.

El principal sospechoso es un hombre de 44 años, identificado como J.E. Andrade, quien permanece detenido desde el viernes pasado. Según la denuncia radicada por la mujer, el hecho ocurrió durante la madrugada de ese día en el departamento que ambos compartían sobre calle Jujuy, en el departamento Capital.

De acuerdo con la reconstrucción realizada por los investigadores, la pareja había compartido una reunión junto al cuñado del acusado, durante la cual consumieron bebidas alcohólicas. En un momento de la noche, el hombre comenzó a insultar y agredir verbalmente a la mujer, situación que llevó al visitante a retirarse del lugar.

Según consta en el expediente, una vez que quedaron solos, la violencia se intensificó. La denunciante afirmó que su pareja la golpeó con puños en distintas partes del cuerpo y luego le exigió mantener relaciones sexuales. Ante la negativa de la mujer, el acusado habría reaccionado con una agresión aún más violenta.

La víctima relató que fue atacada con una botella y posteriormente con un tenedor. También denunció que el hombre tomó un cuchillo y trató de apuñalarla mientras la amenazaba de muerte. Para protegerse, utilizó almohadas y ropa de cama, aunque sufrió heridas cortopunzantes en una mano y lesiones en una rodilla.

Además, aseguró que el agresor cerró el departamento para impedir que escapara. En ese contexto, denunció que el hombre orinó dentro de la vivienda y también sobre ella y sobre una de las heridas que presentaba.

Escape y denuncia

Tras varias horas de encierro, la mujer encontró una oportunidad para huir cuando el acusado se calmó momentáneamente. Según la investigación, tomó una campera, las llaves de un automóvil y algunos teléfonos celulares y abandonó el departamento.

Semidesnuda, lesionada y con manchas de sangre, condujo hasta la Comisaría 2ª de Concepción, donde pidió ayuda y denunció que su pareja había intentado matarla.

A partir de esa presentación, efectivos policiales se dirigieron al domicilio señalado y encontraron al sospechoso realizando tareas de limpieza sobre manchas de sangre dentro del inmueble.

Durante el procedimiento fueron secuestrados dos cuchillos, una botella rota, una botella de Fernet Branca, un teléfono celular y un acolchado con rastros hemáticos. Todos esos elementos quedaron incorporados a la causa como material probatorio.

Con la intervención de CAVIG, la investigación avanzará ahora bajo la órbita de la fiscalía especializada, que deberá determinar la calificación definitiva de los hechos denunciados y la eventual responsabilidad penal del acusado.